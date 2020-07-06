В стильном платье и под руку с мужем: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном сдержанном образе

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги посетили больницу в Кингс-Линне

Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый совместный выход в свет после ослабления карантина – до этого график пары позволял совершать визиты только по отдельности. Знаменитая чета посетила больницу королевы Елизаветы в Кингс-Линне. Визит пары был приурочен ко дню рождения Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

«Сегодня мы отмечаем 72-й день рождения NHS, в год, когда это было нужно больше, чем когда-либо, когда страна реагирует на COVID-19. Сегодня герцог и герцогиня посетили больницу королевы Елизаветы в Кингс-Линне, чтобы поблагодарить персонал за их усилия по оказанию помощи своей общине. Неважно, являетесь ли вы уже работающими сотрудниками, бывшими сотрудниками, которые вышли на пенсию, волонтерами или ключевыми работниками – мы благодарим вас за стойкость, настойчивость и надежду, что вы продемонстрировали для нашей страны», – сообщили в заявлении от имени герцогов на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Герцоги выглядели безупречно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон и принц Уильям, как всегда, проявили дружелюбие и активность. Они пообщались с персоналом больницы, волонтерами и бывшими сотрудниками, которые вернулись к службе из-за коронавируса – чтобы проявить участие. После они с удовольствием попили чая с бутербродами и сэндвичами. В подарок герцоги получили вязаные брелоки, которые заботливые и любящие родители пообещали отдать своим детям: Джорджу, Шарлотте и Луи.

Супруги отлично провели время (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как всегда, Кейт постаралась выбрать наряд не только подходящий случаю, но и стильный. Она надела синее шелковое платье от Beulah London, стоимость которого – около 700 долларов. Женственный силуэт и необычные детали – белый воротничок, манжеты, мелкий принт – сделали довольно скромный образ необычным и милым. Дополнили лук герцогини круглые серьги от Patrick Mavros. Макияж британская икона стиля выполнила сдержанный, в натуральных тонах. Как всегда, главный акцент в нем – на четко подведенных глазах и бровях. В завершение аутфита герцогине сделали высокий хвост, что придало всему луку некую четкость и завершенность. Не менее эффектно выглядел и супруг Кейт – принц Уильям надел серый пиджак, светло-голубую рубашку, темные брюки и галстук им в тон. Выглядела пара безупречно!

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Автор: Lite