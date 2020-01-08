Минус 20 кг: в чем секрет экстремального похудения Адель

Адель (фото: vanityfair.com)

Стали известны детали питания Адель

Британская певица Адель буквально “ворвалась” в светские хроники и вызвала шумиху. Поклонники исполнительницы поражены ее экстремальным похудением. Отметим, что на днях в сети появились фото 31-летней певицы с отдыха. Адель, которая была известна в том числе благодаря своим пышным формам, похудела и изменилась буквально до неузнаваемости! Отмечается, что певица смогла сбросить больше 20 килограммов едва ли не за полгода.

Так, Адель с друзьями также решила отдохнуть во время новогодних каникул. Для этих целей звезда отправилась на Карибы, где сразу же попала в объективы отдыхающих. На пляже певица была замечена в коротком черном платье в крупный белый горох. Наряд также выделяет достаточно глубокая зона декольте. Однако само собой, в глаза сразу же бросается невероятная стройность Адель!

Скриншоты: instagram.com/adeleinitaly

Бразильский фитнес-тренер Камила Гудис в комментарии изданию The Sun поспешила поделиться своим мнением по поводу кардинального преображения именитой британки. По словам тренера, похудение певицы на 90% - результат правильного питания и диет. А вот тренировки сыграли, скорее, второстепенную роль. Так как певица не очень любит физические нагрузки.

“Не могу поверить, что она сильно любит спорт. Но она полностью поменяла свой образ жизни и я думаю, что на 90% речь идет о питании”, — говорит Камила.

Интересно, что тренер познакомилась с Адель на одной из вечеринок жены Робби Уильямса Айды. Камила Гудис давно работает с Айдой. А после знакомства Адель и Айда решили провести совместную тренировку.

А вот издание Daily Mail более подробно описало новый “стиль питания” Адель, благодаря которому она сбросила чуть больше 20 лишних килограммов.

Первым делом исполнительница практически отказалась от сахара в рационе. Также ей понравилась система питания, которую придерживаются также мать и сестра Кейт Миддлтон - так называемая сиртфуд-диета. Она включает в себя богатые антиоксидантом ресвератролом продукты: финики, яблоки, цитрусовые, гречка, грецкие орехи, руколла, петрушка, черника, клубника. По словам диетологов, такой режим питания активизирует белки-сиртуины. Это способствует улучшению обмена веществ в организме и помогает бороться со старением.

Безусловно, полностью от физических нагрузок Адель не отказывалась. Однако перешла на более щадящий фитнес, который укрепляет мышцы, но без особенной нагрузки.

Адель до похудения (фото: vanityfair.com)

Напомним, что в апреле 2019 года Адель объявила о расставании с мужем - бизнесмен Саймон Конекки. Вместе пара прожила 8 лет. В 2012 году у них родился сын Анджело Джеймс Конекки. При этом они тайно поженились уже после рождения мальчика, а именно - в марте 2017 года. Церемония была тайной. Прошла она непосредственно в особняке пары в Лос-Анджелесе.... Официально на развод Адель подала в сентябре 2019 года.

Похоже, что певица не собиралась унывать. И взялась за себя и радикальные изменения в своей жизни. Уже в октябре 2019 года поклонники заметили, что их любимица похудела. Как пошутила сама Адель по этому поводу: “Раньше я плакала, теперь потею”.

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