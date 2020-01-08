Мінус 20 кг: у чому секрет екстремального схуднення Адель

Адель (фото: vanityfair.com)

Стали відомі деталі харчування Адель

Британська співачка Адель буквально "увірвалася" у світські хроніки і викликала галас. Шанувальники виконавиці вражені її екстремальним схудненням. Зазначимо, що днями в мережі з'явилися фото 31-річної співачки з відпочинку. Адель, яка була відома в тому числі завдяки своїм пишним формам, схудла і змінилася буквально до невпізнання! Відзначається, що співачка змогла скинути більше 20 кілограмів ледь не за півроку.

Так, Адель з друзями також вирішила відпочити під час новорічних канікул. Для цих цілей зірка вирушила на Кариби, де відразу ж потрапила в об'єктиви відпочиваючих. На пляжі співачка була помічена в короткій чорній сукні у великий білий горох. Наряд також виділяє достатньо глибока зона декольте. Проте само собою, в очі відразу впадає неймовірна стрункість Адель!

Скріншоти: instagram.com/adeleinitaly

Бразильський фітнес-тренер Каміла Гудіс в коментарі виданню The Sun поспішила поділитися своєю думкою з приводу кардинального перетворення іменитої британки. За словами тренера, схуднення співачки на 90% - результат правильного харчування і дієти. А ось тренування зіграли радше другорядну роль. Так як співачка не дуже любить фізичні навантаження.

“Не можу повірити, що вона сильно любить спорт. Але вона повністю змінила свій спосіб життя і я думаю, що на 90% мова йде про харчування", — говорить Каміла.

Цікаво, що тренер познайомилася з Адель на одній з вечірок дружини Роббі Вільямса Айди. Каміла Гудіс давно працює з Айдою. А після знайомства Адель і Айда вирішили провести спільне тренування.

А от видання Daily Mail більш докладно описало новий "стиль харчування" Адель, завдяки якому вона скинула трохи більше 20 зайвих кілограмів.

Першим ділом виконавиця практично відмовилася від цукру в раціоні. Також їй сподобалася система живлення, яку дотримуються також мати і сестра Кейт Міддлтон - так звана сіртфуд-дієта. Вона включає в себе багаті антиоксидантом ресвератролом продукти: фініки, яблука, цитрусові, гречка, волоські горіхи, руколла, петрушка, чорниця, полуниця. За словами дієтологів, такий режим харчування активізує білки-сіртуіни. Це сприяє поліпшенню обміну речовин в організмі і допомагає боротися зі старінням.

Безумовно, повністю від фізичних навантажень Адель не відмовлялася. Проте перейшла на більш щадний фітнес, який зміцнює м'язи, але без особливого навантаження.

Адель до схуднення (фото: vanityfair.com)

Нагадаємо, що в квітні 2019 року Адель оголосила про розставання з чоловіком - бізнесмен Саймон Конеккі. Разом пара прожила 8 років. У 2012 році у них народився син Анджело Джеймс Конеккі. При цьому вони таємно одружилися вже після народження хлопчика, а саме - в березні 2017 року. Церемонія була таємною. Пройшла вона безпосередньо в особняку пари в Лос-Анджелесі.... Офіційно на розлучення Адель подала у вересні 2019 року.

Схоже, що співачка не збиралася сумувати. І взялася за себе і радикальні зміни у своєму житті. Вже в жовтні 2019 року шанувальники помітили, що їх улюблениця схудла. Як пожартувала сама Адель з цього приводу: "Раніше я плакала, тепер потію".

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