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Как вернуться в режим после новогодних праздников: план действий

Lite » Красота 05.01.2020 - 08:36
Как вернуться в режим после новогодних праздников: план действий
Иллюстративное фото (instagram.com/kate_rightfood)

Нутрициолог поделилась подробной инструкцией

Позволили себе лишнего во время новогодних праздников и обильных застолий, однако уже готовы вернуться к режиму и правильному питанию? АнтиПП фитнес-нутрициолог Катя, которая ранее раскрыла секрет, как не отказываться от сладкого при похудении, поделилась на своей странице в Instagram подробной инструкцией, в которой расписала, с чего начать и на что обратить внимание.

Следуя ее рекомендациям, вы быстро войдете в правильную колею и начнете избавляться от лишнего.

1. Начать следить за питанием и считать калории

Это самое важное. Важно вернуть свой дефицит калорий или норму на поддержание. А также более тщательнее выбирать, что кушать, чтобы и некалорийно было и сытно и более полезно для здоровья, нежели то, что часто бывает на новогодних столах и корпоративах.

Отдавайте предпочтение белку, овощам, блюдам, приготовленным на гриле и в духовке, на пару ( а не жареным в литре масла и заправленным жирными соусами).

Как вернуться в режим после новогодних праздников: план действий

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Закончить с алкоголем

Если вы с ним хорошо дружили и нескромно выпивали, то дружбу пора порвать. Об алкоголе я писала неоднократно, он полностью останавливает похудение и очень сильно способствует перееданию.

3. Пить больше воды

Этот пункт крайне важен, кто перебирал с алкоголем. Он сильно обезвоживает организм и важно наладить водный баланс. Да и вода немного снижает аппетит, это поможет уменьшить шансы переедания.

Как вернуться в режим после новогодних праздников: план действий

Иллюстративное фото (pexels.com)


4. Наладить режим сна

Именно нехватка сна и сбитый режим - первая причина переедании и срывов.

Как вернуться в режим после новогодних праздников: план действий

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Вернуть или начать тренировки

Важно: не сразу лететь в зал и брать большие веса или те, что были для вас нормой, а лучше работать в полсилы, т.к организм еще не готов к большим нагрузкам после такого “отдыха”.

А еще лучшего начать с низкоинтенсивного кардио, это безопаснее и проще для старта. Увеличивайте интенсивность занятий постепенно, не стоит сразу бросаться в крайности.

Как вернуться в режим после новогодних праздников: план действий

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что диетолог Мария Волкова перечислила семь причин, которые провоцируют набор веса.

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