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В мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезоне

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 19:32
В мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезоне
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда показала новый аутфит

Ева Лонгория в свои 45 лет выглядит столь роскошно, как, кажется, даже до беременности не выглядела. Свою идеальную фигуру счастливая мамочка то и дело демонстрирует на различных мероприятиях, в рабочих поездках и путешествиях. А сейчас, пока весь мир на самоизоляции – в личном микрологе. Актриса, которая в марте представила собственную линию обуви, теперь учит, с чем сочетать те или иные модели. На ее странице можно найти аутфиты в спортивном стиле, деловом, кэжуал-образы и роскошные вечерние наряды.

В мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезоне

Ева покорила сеть стройными ногами (фото: instagram.com/evalongoria)

Одно из последних фото на странице Евы в Instagram – в соблазнительном наряде, который подойдет для прогулок по городу и романтических встреч. Ева надела комбинезон оттенка хаки с накладными карманами на груди и тонким поясом на талии. А дополнили его ярко-красные контрастные босоножки на внушительных каблуках с изысканными ремешками на щиколотках. Из аксессуаров она также подобрала крупные серьги-кольца, солцнезащитные очки и часы с золотистым ремешком. «Направляюсь в понедельник как босс!.. (Кстати, я иду в гараж)», – добавила Лонгория шутливую подпись.

Фанаты знойной актрисы принялись писать ей комплименты, восхищаясь стройной фигурой 45-летней знаменитости и особенно – ее точеными ногами, которые комбинезон позволил показать во всей красе.

  • Вау! Ты выглядишь дивно!
  • Эти ножки выглядят также восхитительно, как и обувь
  • Абсолютно прекрасна, надеюсь, тебя прекрасный день
  • У тебя самые красивые ноги
  • У меня есть такие же босоножки, но нет столь великолепного наряда. Не знаю, как его назвать… комбинезон?
  • Я видел так много твоих фото, но это мое любимое…
  • Твои ноги выглядят оглушающе!
  • Черт!

В мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезонеВ мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезонеВ мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезоне

Комментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Также Ева не оказала себе в удовольствии покрасоваться в роскошных вечерних нарядах с красной дорожки Met Gala хотя бы в своем микроблоге. Она опубликовала несколько фото с прошлых лет. «Предлагаю оглянуться на некоторые из моих Met Gala выходов!», – написала Лонгория, которая обожает посещать светские ивенты.
В мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезонеВ мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезонеВ мини и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась идеальными ножками в соблазнительном комбинезонеЕва на Met Gala прошлых лет (фото: instagram.com/evalongoria)

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