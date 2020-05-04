Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сына

Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда показала новые фото Санти

Ева Лонгория – одна из самых знаменитых звездных мам, которая славится любовью к забавным фото сына. И останавливаться она явно не собирается! В этот раз снимок был сделан на природе, на фоне красноречивых букв amor. Санти стоит в полный рост в белом костюме: рубашке и свободного кроя брюках, которые дополнили кроссовки. Малыш держит в руках печенье и внимательно смотрит в камеру. «Ангелы существуют», – написала Лонгория под снимком.

Новое фото Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Фанаты звездной мамочки и ее уже ставшего знаменитым в сети сына принялись писать приятные слова обоим. Многие отметили, что сын Евы заметно подрос. А также, что он невероятно похож на своих родителей, а именно – на маму.

Этот маленький парень просто слишком хорош!

Я знаю, что ты любишь белый цвет, Ева. И он выглядит отлично на обоих из вас

Какой сладкий малыш

Да, он такой – он маленький прекрасный ангел. Бог благословил вас, ребята

Этот маленький мальчик Санти слишком хорошенький

Он так прекрасен

Такой хорошенький, как и мама

Сладкий мальчик

Он просто милашка

Комментарии к посту Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

В сториз Ева показала еще несколько фото с воскресной прогулки с малышом. Забавно, что она и сама выбрала белую одежду. А потому смотрелись они с ребенком более чем гармонично! Знаменитая мама надела укороченные брюки, зауженные книзу, спортивную курточку, а дополнила все черной бейсболкой.

Санти с мамой на прогулке (фото: instagram.com/evalongoria)

Вместе с Санти они гуляли, катались на велосипеде и просто наслаждались солнечным деньком. К слову, Лонгория продемонстрировала, что в качестве защиты от палящих лучей она использует очки (их примерил даже ребенок), а также крем от UV-лучей – им она густо намазала лицо малышу.

Санти защищен от солнца (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, летом Санти исполнится уже 2 года. Сама Ева признается, что ей не верится, что ребенок уже такой взрослый. Своего первенца звезда «Отчаянны домохозяек» никогда не скрывала от посторонних, как делают некоторые звездные мамы. Напротив: малыш растет буквально на съемочной площадке, а также на глазах у многомиллионной армии поклонников Лонгории в сети.