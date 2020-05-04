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Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.05.2020 - 19:37
Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сына
Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда показала новые фото Санти

Ева Лонгория – одна из самых знаменитых звездных мам, которая славится любовью к забавным фото сына. И останавливаться она явно не собирается! В этот раз снимок был сделан на природе, на фоне красноречивых букв amor. Санти стоит в полный рост в белом костюме: рубашке и свободного кроя брюках, которые дополнили кроссовки. Малыш держит в руках печенье и внимательно смотрит в камеру. «Ангелы существуют», – написала Лонгория под снимком.

Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сынаНовое фото Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Фанаты звездной мамочки и ее уже ставшего знаменитым в сети сына принялись писать приятные слова обоим. Многие отметили, что сын Евы заметно подрос. А также, что он невероятно похож на своих родителей, а именно – на маму.

  • Этот маленький парень просто слишком хорош!
  • Я знаю, что ты любишь белый цвет, Ева. И он выглядит отлично на обоих из вас
  • Какой сладкий малыш
  • Да, он такой – он маленький прекрасный ангел. Бог благословил вас, ребята
  • Этот маленький мальчик Санти слишком хорошенький
  • Он так прекрасен
  • Такой хорошенький, как и мама
  • Сладкий мальчик
  • Он просто милашка

Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сына

Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сына

Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сынаХорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сынаХорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сына

Комментарии к посту Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

В сториз Ева показала еще несколько фото с воскресной прогулки с малышом. Забавно, что она и сама выбрала белую одежду. А потому смотрелись они с ребенком более чем гармонично! Знаменитая мама надела укороченные брюки, зауженные книзу, спортивную курточку, а дополнила все черной бейсболкой.

Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сынаХорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сына

Санти с мамой на прогулке (фото: instagram.com/evalongoria)

Вместе с Санти они гуляли, катались на велосипеде и просто наслаждались солнечным деньком. К слову, Лонгория продемонстрировала, что в качестве защиты от палящих лучей она использует очки (их примерил даже ребенок), а также крем от UV-лучей – им она густо намазала лицо малышу.

Хорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сынаХорошенький, как и мама: Ева Лонгория умилила сеть красотой подросшего сынаСанти защищен от солнца (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, летом Санти исполнится уже 2 года. Сама Ева признается, что ей не верится, что ребенок уже такой взрослый. Своего первенца звезда «Отчаянны домохозяек» никогда не скрывала от посторонних, как делают некоторые звездные мамы. Напротив: малыш растет буквально на съемочной площадке, а также на глазах у многомиллионной армии поклонников Лонгории в сети.

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