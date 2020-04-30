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Эти ноги! Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в роскошном вечернем платье

Lite » Мода 30.04.2020 - 19:33
Эти ноги! Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в роскошном вечернем платье
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда продолжает демонстрировать аутфиты

Ева Лонгория, которая на днях показала соблазнительный образ в облегающих джинсах и топе, порадовала кардинально другим луком – невероятно женственным. Звезда опубликовала снимок в роскошном вечернем образе, достойном красной дорожки. Нежно-розового оттенка платье с бантом на одном плече, высоким разрезом по ноге и летящим шлейфом подчеркнуло каждый сантиметр совершенного тела 45-летней красавицы. Точеные руки, хрупкие плечи, стройные ноги, пышная грудь и тонкая талия – ничто не осталось не замеченным. Дополнили его босоножки в тон платью на высоких каблуках, безупречная укладка и выразительный макияж.

Эти ноги! Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в роскошном вечернем платье

Ева в роскошном образе (фото: instagram.com/evalongoria)

«Кто-нибудь еще скучает по платьям?», – написала звезда по фото. А сеть в ответ просто взорвалась комплиментами. Поклонники не могут перестать восхищаться идеальной фигурой своей любимой актрисы.

  • Девочка, ты выглядишь горячо
  • Ты просто огонь
  • Самая горячая красотка
  • Горячооо!
  • Ты единственная актриса из «Отчаянных домохозяек», кто до сих пор столь прекрасна, сияющая и заботишься о себе
  • О боже, это платье действительно цель
  • Восхитительна
  • Девушка! Ты выглядишь нереально
  • Ты смотришься невероятно
  • Вау! Это просто вау!

Эти ноги! Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в роскошном вечернем платье

Эти ноги! Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в роскошном вечернем платье

Эти ноги! Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в роскошном вечернем платье

Комментарии к посту Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, дел и проектов у Лонгории на время карантина не стало меньше. Она успевает заниматься своим бизнесом, рекламируя коллекцию обуви, участвует в телепроектах, а также успевает проводить эфиры и просто мотивировать своими постами.

На днях знаменитая активистка и вдохновительница поговорила с терапевтом о том, как оставаться спокойными и уравновешенными в сложившейся в мире ситуации. «Познакомьтесь с Instagram live, который мы провели сегодня с лицензированным терапевтом Адрианой Алехандре! Такой хороший совет о том, как преодолеть беспокойство сегодняшних трудностей», – зазывает всех популярная звезда.

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