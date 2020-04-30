Эти ноги! Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в роскошном вечернем платье

Звезда продолжает демонстрировать аутфиты
Ева Лонгория, которая на днях показала соблазнительный образ в облегающих джинсах и топе, порадовала кардинально другим луком – невероятно женственным. Звезда опубликовала снимок в роскошном вечернем образе, достойном красной дорожки. Нежно-розового оттенка платье с бантом на одном плече, высоким разрезом по ноге и летящим шлейфом подчеркнуло каждый сантиметр совершенного тела 45-летней красавицы. Точеные руки, хрупкие плечи, стройные ноги, пышная грудь и тонкая талия – ничто не осталось не замеченным. Дополнили его босоножки в тон платью на высоких каблуках, безупречная укладка и выразительный макияж.
Ева в роскошном образе (фото: instagram.com/evalongoria)
«Кто-нибудь еще скучает по платьям?», – написала звезда по фото. А сеть в ответ просто взорвалась комплиментами. Поклонники не могут перестать восхищаться идеальной фигурой своей любимой актрисы.
Комментарии к посту Евы (фото: instagram.com/evalongoria)
К слову, дел и проектов у Лонгории на время карантина не стало меньше. Она успевает заниматься своим бизнесом, рекламируя коллекцию обуви, участвует в телепроектах, а также успевает проводить эфиры и просто мотивировать своими постами.
На днях знаменитая активистка и вдохновительница поговорила с терапевтом о том, как оставаться спокойными и уравновешенными в сложившейся в мире ситуации. «Познакомьтесь с Instagram live, который мы провели сегодня с лицензированным терапевтом Адрианой Алехандре! Такой хороший совет о том, как преодолеть беспокойство сегодняшних трудностей», – зазывает всех популярная звезда.