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В міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2020 - 19:32
В міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоні
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка показала новий аутфіт

Єва Лонгорія в свої 45 років виглядає так розкішно, як, здається, навіть до вагітності не виглядала. Свою ідеальну фігуру щаслива матуся повсякчас демонструє на різних заходах, у робочих поїздках і подорожах. А зараз, поки весь світ на самоізоляції – в особистому микролозі. Актриса, яка в березні представила власну лінію взуття, тепер вчить, з чим поєднувати ті чи інші моделі. На її сторінці можна знайти аутфіти в спортивному стилі, діловому, кежуал-образи і розкішні вечірні вбрання.

В міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоні

Єва підкорила мережу стрункими ногами (фото: instagram.com/evalongoria)

Одне з останніх фото на сторінці Єви в Instagram – в спокусливому вбранні, що підійде для прогулянок по місту і романтичних зустрічей. Єва одягла комбінезон відтінка хакі з накладними кишенями на грудях і тонким поясом на талії. А доповнили його яскраво-червоні контрастні босоніжки на значних підборах з вишуканими ремінцями на щиколотках. З аксесуарів вона також підібрала великі сережки-кільця, сонцезахисні окуляри і годинник із золотим ремінцем. «Прямую в понеділок як бос!.. (До речі, я йду в гараж)», – додала Лонгорія жартівливий підпис.

Фанати спекотної актриси почали писати їй компліменти, захоплюючись стрункою фігурою 45-річної знаменитості і особливо – її точеними ногами, які комбінезон дозволив показати у всій красі.

  • Вау! Ти виглядаєш чудово!
  • Ці ніжки виглядають так же чудово, як і взуття
  • Абсолютно прекрасна, сподіваюся, тебе прекрасний день
  • У тебе найкрасивіші ноги
  • У мене є такі ж босоніжки, але немає такого чудового вбрання. Не знаю, як його назвати... комбінезон?
  • Я бачив так багато твоїх фото, але це моє улюблене...
  • Твої ноги виглядають приголомшливо!
  • Чорт!

В міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоніВ міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоніВ міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоні

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Також Єва не мала собі в задоволенні покрасуватися в розкішних вечірніх вбраннях з червоної доріжки Met Gala хоча б у своєму мікроблозі. Вона опублікувала кілька фото з минулих років. «Пропоную поглянути на деякі з моїх Met Gala виходів!», – написала Лонгорія, яка обожнює відвідувати світські заходи.
В міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоніВ міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоніВ міні і на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальними ніжками в спокусливому комбінезоніЄва Met Gala минулих років (фото: instagram.com/evalongoria)

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