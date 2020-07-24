Такие милые: Юрий Горбунов растрогал сеть нежным фото с Катей Осадчей

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Звездные супруги воспитывают трехлетнего сыночка Ивана, много работают и стараются почаще путешествовать - так, во время карантина они изучают красоты родного края. Кроме того, они нередко и работают вместе, и при этом не стесняются демонстрировать нежные чувства.

Так, Горбунов поделился в Instagram романтическим кадром с любимой женой - Катя сидит на мотоцикле, а Юрий нежно обнимает ее за плечо, стоя немного позади. За их спинами - яркий принт в виде дороги.

Для съемки Осадчая выбрала нежное розовое платье с оборками, а ее супруг - белую рубашку.

Ведущий сопроводил публикацию хештегами #лето и #вместе.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов растрогали милым совместным фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники оценили яркое фото и оставили этой прекрасной паре много умиленных комментариев.

Катя така ніжна у рожевій сукні!

Катюша как цветочек!Такая красивая!

Довершено

Ви такі зачаровані ! Дуже гарні !

Щастя і добра

Красивая пара

Ви класнючі!!!

Бомба-ракєта

Красивая и гармоничная пара

Очень красивые

Юра , и Катенька мы вас любим вы красивая талантливая пара. Будьте счастливы в своей семье

Катерина - прямо девочка, девочка

Гарні люди, гарна пара

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала, как провела уикенд с любимым мужем во Львовской области.