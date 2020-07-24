Такі милі: Юрій Горбунов зворушив мережу ніжним фото з Катею Осадчою

Шоумен показав романтичний кадр з коханою дружиною
Катя Осадча та Юрій Горбунов - одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Зіркове подружжя виховує трирічного синочка Івана, багато працюють і намагаються частіше подорожувати - так, під час карантину вони вивчають красу рідного краю. Крім того, вони нерідко працюють разом, і при цьому не соромляться демонструвати ніжні почуття.
Так, Горбунов поділився в Instagram романтичним кадром з коханою дружиною - Катя сидить на мотоциклі, а Юрій ніжно обіймає її за плече, стоячи трохи позаду. За їх спинами - яскравий принт у вигляді дороги.
Для зйомки Осадча вибрала ніжне рожеве плаття з рюшами, а її чоловік - білу сорочку.
Ведучий супроводив публікацію хештегом #літо і #разом.
Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушили милим спільним фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники оцінили яскраве фото і залишили цій прекрасній парі багато зворушених коментарів.
Скріншот коментарів
Раніше Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком у Львівській області.