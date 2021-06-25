Такие милые: Тоня Матвиенко очаровала редким семейным фото с отдыха

Семейство запечатлено сидящими на лавочке, при этом Тоня держит дочку на руках. Все одеты в футболки и шорты. Певица собрала волосы в пучок и украсила их смешными зонтиками.

Они с дочкой счастливо улыбаются на камеру, а Арсен мило положил голову на плечо жены.

"Мы", – лаконично подписала очаровательный снимок Матвиенко.

Тоня Матвиенко показала снимок с мужем и дочкой с отдыха в Карпатах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Поклонники умилились кадру и отметили в комментариях, что у Тони замечательная семья.