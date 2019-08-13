На все случаи жизни: Тоня Матвиенко назвала топ-4 секрета красоты и идеальной фигуры

Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Эксклюзивно для LITE Тоня Матвиенко поделилась важными секретами красоты

Тоня Матвиенко неоднократно отмечала, что она очень скрупулезно следит за собой и фигурой, прибегая к различным "методам красоты", которые позволяют ей держаться в форме. Отметим, что 38-летняя украинская певица – мама двоих дочек, Уляны и Нины. При этом Нина родилась в январе 2016 года. Следует отметить, что после рождения второй дочки Тоня Матвиенко смогла очень быстро вернуться в форму. Эксклюзивно для читательниц LITE Матвиенко поделилась секретами красоты и назвала 4 правила, которые позволяют ей оставаться в форме!

№1 Каша на все случаи жизни

За молодой внешний вид исполнительницы "отвечают" каши. При этом любимая в рационе Матвиенко — обычная гречка!

"Очень полезная, в ней мало углеводов, которые к тому же усваиваются медленно благодаря клетчатке, много белка и железа. Вообще, диетологи часто рекомендуют ее для повышения уровня гемоглобина. Во-вторых, ее легко готовить. Раз я даже сидела на гречнево-кефирной диете. Быстро достигается омолаживающий эффект, никаких проблем со здоровьем и нет дикого чувства голода, из-за которого часто бросают диеты, а потом объедаются еще больше", - подчеркивает певица.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - спортивная семья (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

№2 Спорт, бассейн и массажи

Матвиенко подчеркивает — женщинам важно вовремя укреплять мышцы "проблемных" зон на теле. К примеру, внутренней части бедра!

"Не обхожусь и без спортзала. Особое внимание уделяю внутренней стороне бедра, трицепсу и прессу. Если не работать над этими зонами сейчас, то с возрастом, кожа и мышцы в этих местах утратят тонус. А после тренировок, посещаю бассейн и массажиста. Эти процедуры также помогают выглядеть свежо и молодо", - советует Матвиенко.

Кстати, ранее певица Оля Полякова показала эффективную тренировку для рук и ног. Примечательно, что комплекс упражнений как раз направлен на борьбу с "проблемными" зонами - внутрення часть бедер, "ушки" на бедрах и дряблые руки.

№3 Кератиновое восстановление волос



"Мои волосы очень страдают от постоянных завивок, фенов, утюжков, лаков и химических средств. Постоянно какие-то съемки, концерты, телеэфиры, и если бы я не делала кератиновое восстановление каждые 3-4 месяца, могла бы забыть о мягких, крепких, блестящих волосах, да еще и сохранив их длину", - уточняет исполнительница.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

№4 Обязательные утренние и вечерние ритуалы

"Утром, после пробуждения, протираю лицо тоником и наношу крем. А вечером обязательно смываю макияж. Даже когда заползаю домой с концертов полумертвая, и хочется свалиться спать в одежде, прямо где стоишь, собираюсь с последними силами и привожу лицо в порядок. Недавно открыла для себя корейский крем, в котором есть компонент слюны птичек, благодаря которому они вьют гнезда. Он увлажняет кожу, предотвращению образование морщин и выравнивает тона кожи. А для лета — вообще находка: он очень легкий, не скачивается и кожа не блестит", — подытожила Тоня Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко очаровала милым видео с дочкой. Певица похвасталась артистичностью своей малышки!

Интересно, что до этого дочь Тони Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы!