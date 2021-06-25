Такі милі: Тоня Матвієнко зачарувала рідкісним сімейним фото з відпочинку

Сімейство відображено, коли сидять на лавочці, при цьому Тоня тримає дочку на руках. Всі одягнені у футболки та шорти. Співачка зібрала волосся в пучок і прикрасила його смішними парасольками.

Вони з донькою щасливо посміхаються на камеру, а Арсен мило поклав голову на плече дружини.

"Ми", - лаконічно підписала чарівний знімок Матвієнко.

Тоня Матвієнко показала знімок з чоловіком і донькою з відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Шанувальники розчулилися кадру і відзначили в коментарях, що у Тоні чудова сім'я.