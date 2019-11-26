Милі і щасливі котики: Катя Осадча та Юрій Горбунов показали ідеальну любов "по-італійськи"

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча та Горбунов провели історичний тур по Риму

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили засипати шанувальників фотографіями з Італії. Нагадаємо, що одна з найвідоміших пар українського шоу-бізнесу буквально днями опинилася в Італії - на відпочинку. Схоже, що Осадча та Горбунов вирішили перевести дух після вкрай насичених місяців зйомок. Всього пару днів тому завершилося шоу Танці з зірками 2019, де Горбунов був незмінним ведучим. Крім того, Осадча неодноразово відзначала що в рамках зйомок свіжих випусків програми "Світське життя" її чекав справжній світський марафон - чи не кожен день (включаючи вихідні) відразу кілька зйомок.

Настав час трохи відпочити і розслабитися. В якості місця перезавантаження пара вибрала романтичну Італію. Горбунов та Осадча показала нові деталі прогулянки по історичному Риму. Звичайно ж, пара також відвідала найбільш знакові туристичні визначні пам'ятки, такі як Колізей.

"Це все колись було в білому мармурі", - підписав селфі з Осадчою Горбунов, позуючи на тлі всесвітньо відомої пам'ятки.

Юрій Горбунов та Катя Осадча на тлі Колізею (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Також пара відвідала ще одну знакову вулицю - руїни Віа деї Форі Імперіалі. Це широкий проспект в центрі Риму від Пьяцца Венеція до Колізею, побудований в 1932 році за наказом Беніто Муссоліні. Пряма вулиця шириною 30 і завдовжки 850 м відділяє основний римський форум від імператорських форумів. Знаходиться в районі Монті.

"Коли тільки уявляєш, що по вулицям форуму ходів ще Цезар, а колон і камінню по 6 тисячоліть, перехоплює дихання", - поділилася емоціями Катя Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

А ось Горбунов доповнив фото-історію з коханою спільним фото на тлі Римського форуму. Форум в центрі Стародавнього Риму, разом з прилеглими будівлями. Спочатку на ньому розміщувався ринок, пізніше він включив в себе комиций, курію, і придбав політичні функції.

"Серце Римської імперії!" - лаконічно підписав фото Горбунов. При цьому Осадча обіймає чоловіка, грайливо піднявши ніжку.

Шанувальники зіркової пари поспішили засипати їх коментарями:

“Красунчики.ви така класна пара.щастя вам і удачки"

“Ви такі гарненькі, класні, позитивні. Просто принадність. Гарна пара. Я обожнюю вас"

“Юрій на другому фото прямо Бонд,Юрій Бонд! Красива пара, будьте здорові і щасливі!!!"

"Так, дійсно вражаюче"

"Прям сонечко до наших екранів"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що переможцями Танців з зірками 2019 стала пара Мішина Ксенія і Женя Кот. при цьому в ексклюзивному коментарі LITE Женя Кот розповів, як пройшов його перший день в ролі переможця і який приємний сюрприз піднесла йому дружина.