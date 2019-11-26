ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Залюбила до смерти: победитель Танцев со звездами 2019 поделился "триумфальным послевкусием" (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.11.2019 - 14:11
Залюбила до смерти: победитель Танцев со звездами 2019 поделился "триумфальным послевкусием" (фото)
Ксения Мишина и Женя Кот с победными кубками (фото: пресс-служба 1+1)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

Первый день после победы в шоу Женя провел по-настоящему вкусно

Суперфинал шоу Танцы со звездами 2019 завершился 24 ноября громкой победой одной из пар фаворитов — Ксения Мишина и Женя Кот. Напомним, что второе место заняла не менее сильная пара гимнастки Анны Ризатдиновой и танцора Александра Прохорова. И если члены жюри пророчили победу именно Анне, то зрители проекта отдали свои голоса Ксении и Жене.

Залюбила до смерти: победитель Танцев со звездами 2019 поделился &quot;триумфальным послевкусием&quot; (фото)

Ксения Мишина и Женя Кот - победители шоу Танцы со звездами 2019 (фото: пресс-служба "1+1")

В комментарии LITE Женя Кот поделился первыми эмоциями после победы. Украинский хореограф действительно устал и хочет хоть немного отдохнуть перед насыщенным декабрем. Женя рассказал, как прошло его первое утро в роли “новой легенды” Танцев со звездами! И какой приятный сюрприз подготовила ему супруга, также танцовщица Наталья Татаринцева.

Проснулся в 12 часов дня. Наташа приготовила супер панкейки с маринованным лососем, который лично замариновала. С авокадо, орехами, яблоками и мандаринами. Обняла, поцеловала, залюбила до смерти)) Особенным подарком для меня был торт с мини-кубком от моей близкой подруги Вики. Она сказала, что чувствовала нашу победу и заказала его еще за неделю до финала. В любом случае бы не прогадала. Если бы мы заняли второе место, у меня бы был не менее ценный кубок, от близкого человека. Потом я уехал на тренировку, опять потанцевал, готовясь к следующему проекту. Ну и после пошел по магазинам, чтобы уже хоть немного не думать о танцах. У меня уже запланирован активный декабрь, несколько балов, другие выступления. Танцуем дальше”, — рассказал LITE Женя Кот.

Также танцор поделился фото своих "вкусных трофеев".

Залюбила до смерти: победитель Танцев со звездами 2019 поделился &quot;триумфальным послевкусием&quot; (фото)

Залюбила до смерти: победитель Танцев со звездами 2019 поделился &quot;триумфальным послевкусием&quot; (фото)

Вкусный завтрак от жены и подарок от подруги (фото: Женя Кот)

Напомним, ранее своими эмоциями от победы мужа также поделилась и Наталья Татаринцева. Девушка откровенно назвала истинную цену победы своего мужа. Наталья не скрывает, что часто ей приходилось мириться с бытом в одиночестве.

Богиня красоты и любви: Тина Кароль в образе "куклы Барби" раздразнила сеть "Самый сексуальный сезон": Кухар в пикантном платье откровенно высказалась о Танцах со звездами 2019
Новости Украины Танцы со звездамиЖеня Кот
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь