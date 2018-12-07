Мила Кунис показала пикантное фото топлес

Фото: Мила Кунис (instagram.com/kunisofficial)

Актриса провокационно смотрит в камеру

Популярная американская актриса украинского происхождения Мила Кунис порадовала своих поклонников весьма откровенным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес.

На снимке Мила стоит у стены боком к камере и призывно смотрит в объектив. Грудь знаменитость прикрыла рукой, а распущенные волосы красиво струятся по ее спине.

Фото: Мила Кунис (instagram.com/kunisofficial)

К сожалению, функция комментариев в аккаунте Кунис отключена, однако несомненно подписчики высоко оценили пикантный кадр.

Отметим, что мама двоих детей выглядит просто потрясающе.

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Катчер состоят в отношениях с 2012 года, а с 2015 года официально стали супружеской парой. Вместе актеры воспитывают сына и дочку.

Ранее мы писали о том, что Мила Кунис и Эштон Кутчер добавили романтики в хоккейный матч. В перерыве между игрой на стадионе включилась камера Kiss Cam, которая показывает на большом экране пары, которым нужно поцеловаться. Камера была направлена на Милу и Эштона, после чего мужчина нежно поцеловал жену. Кунис же засмущалась от такого публичного проявления любви.

А также сообщали, что пышнотелая модель Эшли Грэм снялась в пикантной фотосессии в нижнем белье.

Кстати, знаменитая 45-летняя модель полностью обнажилась. В подписи к публикации Хайди Клум сообщила, что фото было сделано для фотокниги известного фотографа Рассела Джеймса, в которую войдут откровенные кадры с самыми популярными моделями.

Видео: РБК-Украина