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Знаменитая 45-летняя модель полностью обнажилась: пикантное фото

Lite » Стиль и мода 08.11.2018 - 14:03
Фото: Хайди Клум (Getty Images)
Фото: Хайди Клум (Getty Images)

Откровенные фото супермодели также появятся в фотокниге известного фотографа

Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум, которая поразила костюмом на Хэллоуин 2018, взбудоражила поклонников пикантным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, где она позирует полностью обнаженной.

На снимке 45-летняя модель стоит боком к камере, прикрыв руками грудь и кокетливо высунув язык.

В подписи к публикации Хайди сообщила, что фото было сделано для фотокниги известного фотографа Рассела Джеймса, в которую войдут откровенные кадры с самыми популярными моделями.

Знаменитая 45-летняя модель полностью обнажилась: пикантное фотоФото: Хайди Клум (instagram.com/heidiklum)

"Рассел, я невероятно горжусь тем, что стала частью твоей коллекционной книги Angels by Russell James", - сообщила Клум.

За день снимок собрал почти 250 тысяч лайков. В комментариях подписчики отметили, что у нее просто потрясающая фигура как для женщины ее возраста, к тому же мамы четырех детей.

Отметим, что Рассел Джеймс - знаменитый австралийский фотограф, который является также главным фотографом Victoria`s Secret. 

Ранее мы писали о том, что известная супермодель оконфузилась на улице в Сиднее.

Кстати, пышнотелая Эшли Грэм снялась в необычном фотосете для Vogue.

Видео: РБК-Украина

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