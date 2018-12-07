ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Міла Куніс показала пікантне фото топлес

Lite » Зірки 07.12.2018 - 14:34
Міла Куніс показала пікантне фото топлес
Фото: Міла Куніс (instagram.com/kunisofficial)

Актриса провокаційно дивиться в камеру

Популярна американська акторка українського походження Міла Куніс порадувала своїх шанувальників досить відвертим знімком. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фотографію, на якій вона зображена топлес.

На знімку Міла стоїть біля стіни боком до камери й заклично дивиться в об'єктив. Груди знаменитість прикрила рукою, а розпущене волосся красиво розкинулося по її спині.

Міла Куніс показала пікантне фото топлес

Фото: Міла Куніс (instagram.com/kunisofficial)

На жаль, функція коментарів у записі Куніс відключена, але безсумнівно підписники високо оцінили пікантний кадр.

Зазначимо, що мама двох дітей виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, що Міла Куніс і Ештон Катчер знаходяться у відносинах з 2012 року, а з 2015 року офіційно стали подружньою парою. Разом актори виховують сина і доньку.

Раніше ми писали про те, що Міла Куніс і Ештон Катчер додали романтики у хокейний матч. У перерві між грою на стадіоні включилася камера Kiss Cam, яка показує на великому екрані пари, яким потрібно поцілуватися. Камера була спрямована на Мілу і Ештона, після чого чоловік ніжно поцілував дружину. Куніс ж збентежилася від такого публічного прояву любові.

А також повідомляли, що пишнотіла модель Ешлі Грем знялася у пікантній фотосесії в нижній білизні.

До речі, знаменита 45-річна модель повністю оголилася. У підпису до публікації Хайді Клум повідомила, що фото було зроблено для фотокниги відомого фотографа Рассела Джеймса, в яку увійдуть відверті кадри з найпопулярнішими моделями.

Відео: РБК-Україна

Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес: яскраві фото 54-річна Моніка Беллуччі знялась у купальнику для італійського глянцю
Новини України Голливудактрисафигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся