Міла Куніс показала пікантне фото топлес

Фото: Міла Куніс (instagram.com/kunisofficial)

Актриса провокаційно дивиться в камеру

Популярна американська акторка українського походження Міла Куніс порадувала своїх шанувальників досить відвертим знімком. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фотографію, на якій вона зображена топлес.

На знімку Міла стоїть біля стіни боком до камери й заклично дивиться в об'єктив. Груди знаменитість прикрила рукою, а розпущене волосся красиво розкинулося по її спині.

Фото: Міла Куніс (instagram.com/kunisofficial)

На жаль, функція коментарів у записі Куніс відключена, але безсумнівно підписники високо оцінили пікантний кадр.

Зазначимо, що мама двох дітей виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, що Міла Куніс і Ештон Катчер знаходяться у відносинах з 2012 року, а з 2015 року офіційно стали подружньою парою. Разом актори виховують сина і доньку.

Раніше ми писали про те, що Міла Куніс і Ештон Катчер додали романтики у хокейний матч. У перерві між грою на стадіоні включилася камера Kiss Cam, яка показує на великому екрані пари, яким потрібно поцілуватися. Камера була спрямована на Мілу і Ештона, після чого чоловік ніжно поцілував дружину. Куніс ж збентежилася від такого публічного прояву любові.

А також повідомляли, що пишнотіла модель Ешлі Грем знялася у пікантній фотосесії в нижній білизні.

До речі, знаменита 45-річна модель повністю оголилася. У підпису до публікації Хайді Клум повідомила, що фото було зроблено для фотокниги відомого фотографа Рассела Джеймса, в яку увійдуть відверті кадри з найпопулярнішими моделями.

Відео: РБК-Україна