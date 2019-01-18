"Микс Хьюстон и Джексона": неожиданный образ Наоми Кэмпбелл

Фото: Наоми Кэмпбелл (instagram.com/naomi)

Образ модели сделал ее похожей сразу на двух знаменитостей

В неожиданном образе предстала знаменитая чернокожая модель Наоми Кэмпбелл на фото, которые она опубликовала в социальных сетях. На фото "черная пантера" модных подиумов выглядела необычно, с прической из кудрей разных оттенков. Шоколадно-карамельные кудри на короткой стрижке Наоми произвели фурор на показе в рамках мужской недели моды в Париже бренда Louis Vuitton.

Фото: (instagram.com/naomi)

В сети высказали предположение, что новая густая шевелюра Наоми — это ни что иное, как очередной парик, ведь давно уже известно, что у модели проблемы с волосами.

Фото: (instagram.com/naomi)

Однако, это ни чуть не уменьшило тот эффект, который звезда произвела на своих подписчиков.

Скриншот: Комментарии к посту Наоми Кэмпбелл (instagram.com/naomi)

"Смесь Майкла Джексона и Уитни Хьюстон"

"Вот это да"

"Выглядит как Уитни Хьюстон"

"Впечатляюще!!! Люблю ваши волосы!"

"Так красива, совершенство"

"Люблю этот взгляд!"

"Великолепна"

"Ошеломительно!"

"Великолепна"

"Алмаз ......", - написали фанаты в комментариях к фото.

Фото: Наоми Кэмпбелл и Вирджил Абло (instagram.com/naomi)

Помимо заметной прически, поклонники обратили на эффектный образ модели в целом. На светский выход она надела шелковое платье в трендовом стиле плиссе в нежных розово-бежевых оттенках и удлиненный пиджак от Louis Vuitton, а также высокие сапоги молочного оттенка. Крупные очки-авиаторы и заметные украшения из желтого метала, которые подчеркивали роскошный образ Наоми.

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