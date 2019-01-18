Битва образов: супермодели Наталья Водянова и Карли Клосс в рубашке Louis Vuitton

Наталья Водянова и Карли Клосс (коллаж: LITE)

Каждая из моделей по-своему интересно обыграли стильные образы

Появление селебритис в одинаковых нарядах всегда вызывает интерес, желание сравнить и выбрать лучшую комбинацию. На этот раз в объективы фотографов попали супермодели Наталья Водянова и Карли Клосс, появившиеся на публике в одинаковых рубашках из мужской коллекции Louis Vuitton.

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Первой свой образ "засветила" 26-летняя Карли. Модель посетила в начале января вечеринку по случаю открытия нового бутика Louis Vuitton в Нью-Йорке. Для гламурного выхода Клосс выбрала белоснежную рубашку с накладными карманами от французского бренда из мужской коллекции сезона весна-лето 2019. Под рубашку Клосс надела широкие брюки-стрелки (также Louis Vuitton). Образ модель дополнила открытыми золотыми босоножками.

Карли Клосс в рубашке Louis Vuitton (фото: instagram.com/KarlieKloss)

Фото: instagram.com/louisvuitton

Вслед за Карли свой стильный образ продемонстрировала Наталья Водянова, посетив показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже (15-20 января).

Уже знакомую нам рубашку от Louis Vuitton Водянова использовала в качестве платья. Дополнив образ полупрозрачным плащом-дождевиком, а также высокими ботинками с разноцветным узором от Christian Louboutin.

Наталья Водянова в рубашке Louis Vuitton (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

"Ой вляпалась! #яжемать", — подписала снимок Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, что в Париже тем временем проходит Неделя мужской моды осень-зима 2019/20. Свои коллекции модникам успели представить одни из ведущих мировых кутюрье, которые устроили на подиуме "объемный хаос".

Также отметим, что в этом году среди модных трендов доминируют кислотные 80-е. Ранее LITE писал, что в сети набирает популярность супер яркий hair-тренд 2019, решиться на который сможет только смелая девушка.

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