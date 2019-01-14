Неоновый демон: сеть "взорвал" супер яркий hair-тренд 2019 (фото)

Неоновые волосы — яркий тренд в прическах 2019 (фото: instagram.com/sophiehannah)

В моде — самые смелые и неожиданные сочетания неоновых оттенков

Неоновые 80-е — безоговорочный ультратренд 2019 года в fashion-индустрии, который уже зарекомендовал себя. Он кислотно-желтой нитью проходит не только сквозь модные образы (широкоплечие пиджаки, джинсы-варенки, кроп-свитера и кожаные плащи), но также касается трендов макияжа и причесок.

Вызывающие "вырвиглаз" цвета смотрятся актуально не только на ваших ноготках или в оттенке любимой помады, но также и в прическе. Зарубежные модные блогеры и стилисты буквально в один голос призывают быть смелее и не бояться экспериментировать со своей внешностью. Если вы давно хотели перекрасить волосы в голубой или ощутить себя в роли зеленоволосой русалки — не откладывайте эту затею, именно в 2019 году она будет как никогда востребована.

Уже сейчас модные instagram-пользовательницы "атаковали" сеть яркими снимками, публикуя сотни фото смелых причесок в стиле "вызывающий неон".

Девушки во всем мире отдаются эксперименту. Кислотные желтые волосы — смелый ответ платиновым блондинкам (фото: instagram.com/alinaceusan)

Кстати, неон — ведущий beauty-тренд по версии престижного издания Vogue. Редакция журнала провела собственное "расследование", проанализировав десятки аккаунтов звезд и модных блогеров. Эксперты пришли к выводу, что в 2019 году доминировать будут именно кислотные цвета.

Приготовьтесь к яркому "взрыву"!

Салатовый, желтый, голубой — ведущие цвета (фото: instagram.com/sophiehannah)

Все цвета радуги — также вариант (фото: .instagram.com/katkolors)

Необычно смотрится микс разных цветов (фото: instagram.com/maridevogeski)

Да, радуга доминирует (фото: instagram.com/mrsjennamartin)

Очень выгодно смотрится сочетание контрастирующих оттенков (Фото: instagram.com/allisonariel)

Куда же без розового?! (фото: instagram.com/arielbrewerhair)

И вновь кислотный желтый (фото: instagram.com/hollykillickkk)

Фото: instagram.com/hairbyamandadassel

Фото: instagram.com/punkyhaircolour

Фото: instagram.com/whitecity_ibarra.ec

Ранее LITE уже писал, что кислотные 80-е ворвались также и в тренды макияжа. В сети "сходят с ума" по необычной ностальгии.

При этом интересно, что этот трендовый мейкап окончательно зарекомендовал себя во вермя церемонии награждения премии "Золотой глобус", когда на красной дорожке десятки голливудских звезд блеснули стильным макияжем в стиле 80-х.

Золотой глобус 2019: самые яркие образы красной дорожки (видео: LITE)