ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Неоновый демон: сеть "взорвал" супер яркий hair-тренд 2019 (фото)

Lite » Красота и Здоровье 14.01.2019 - 18:19
Неоновый демон: сеть "взорвал" супер яркий hair-тренд 2019 (фото)
Неоновые волосы — яркий тренд в прическах 2019 (фото: instagram.com/sophiehannah)

В моде — самые смелые и неожиданные сочетания неоновых оттенков

Неоновые 80-е — безоговорочный ультратренд 2019 года в fashion-индустрии, который уже зарекомендовал себя. Он кислотно-желтой нитью проходит не только сквозь модные образы (широкоплечие пиджаки, джинсы-варенки, кроп-свитера и кожаные плащи), но также касается трендов макияжа и причесок.

Вызывающие "вырвиглаз" цвета смотрятся актуально не только на ваших ноготках или в оттенке любимой помады, но также и в прическе. Зарубежные модные блогеры и стилисты буквально в один голос призывают быть смелее и не бояться экспериментировать со своей внешностью. Если вы давно хотели перекрасить волосы в голубой или ощутить себя в роли зеленоволосой русалки — не откладывайте эту затею, именно в 2019 году она будет как никогда востребована.

Уже сейчас модные instagram-пользовательницы "атаковали" сеть яркими снимками, публикуя сотни фото смелых причесок в стиле "вызывающий неон".

Неоновые волосы

Девушки во всем мире отдаются эксперименту. Кислотные желтые волосы — смелый ответ платиновым блондинкам (фото: instagram.com/alinaceusan)  

Кстати, неон — ведущий beauty-тренд по версии престижного издания Vogue. Редакция журнала провела собственное "расследование", проанализировав десятки аккаунтов звезд и модных блогеров. Эксперты пришли к выводу, что в 2019 году доминировать будут именно кислотные цвета.

Приготовьтесь к яркому "взрыву"! 

Тренды в прическах 2019

Салатовый, желтый, голубой — ведущие цвета (фото: instagram.com/sophiehannah)

Модная прическа

Все цвета радуги — также вариант (фото: .instagram.com/katkolors)

Желтые волосы

Необычно смотрится микс разных цветов (фото: instagram.com/maridevogeski)

Неоновый демон: сеть &quot;взорвал&quot; супер яркий hair-тренд 2019 (фото)

Да, радуга доминирует (фото: instagram.com/mrsjennamartin)

Неоновый демон: сеть &quot;взорвал&quot; супер яркий hair-тренд 2019 (фото)

Очень выгодно смотрится сочетание контрастирующих оттенков (Фото: instagram.com/allisonariel)

Неоновый демон: сеть &quot;взорвал&quot; супер яркий hair-тренд 2019 (фото)

Куда же без розового?! (фото: instagram.com/arielbrewerhair)

Неоновый демон: сеть &quot;взорвал&quot; супер яркий hair-тренд 2019 (фото)

И вновь кислотный желтый (фото: instagram.com/hollykillickkk)

Фиолетовые волосы

Фото: instagram.com/hairbyamandadassel

Неоновый демон: сеть &quot;взорвал&quot; супер яркий hair-тренд 2019 (фото)

Фото: instagram.com/punkyhaircolour 

Неоновый демон: сеть &quot;взорвал&quot; супер яркий hair-тренд 2019 (фото)

Фото: instagram.com/whitecity_ibarra.ec

Ранее LITE уже писал, что кислотные 80-е ворвались также и в тренды макияжа. В сети "сходят с ума" по необычной ностальгии. 

При этом интересно, что этот трендовый мейкап окончательно зарекомендовал себя во вермя церемонии награждения премии "Золотой глобус", когда на красной дорожке десятки голливудских звезд блеснули стильным макияжем в стиле 80-х

Золотой глобус 2019: самые яркие образы красной дорожки (видео: LITE) 

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest Экс-ведущая "Орла и Решки" показала, кто вдохновил ее на смену имиджа
Новости Украины прическатренд
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь