От MIAMI до Lollipop: топ-4 самых горячих коллабы Насти Каменских (видео)

Молниеносно покорив Латинскую Америку, Настя Каменских (NK) решила не сбавлять темпы и теперь с завидной скоростью создает громкие коллаборации с артистами мирового уровня. Идея NK создавать музыку без границ на этот раз покорила сердце горячего испанца Juan Magan, и артисты презентовали совместный клип на трек “Lollipop”. Мы решили, что День святого Валентина - идеальный повод вспомнить также и латиноамериканских “эксов” Насти из громких творческих коллаб.

NK х Juan Magan - "Lollipop"

NK х Juan Magan - "Lollipop"

Премьера трека и клипа состоялась сегодня, 14 февраля. Juan Magan признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра "Electro Latino" и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др.

Клип, который NK и Juan Magan презентовали в День святого Валентина, показывает историю влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. "Мне нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею, - сказала NK. - У нас получилась крутая коллаборация. "Lollipop" - это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым"

NK feat De la Ghetto - Peligroso

NK feat De la Ghetto - Peligroso

NK первой среди украинских артистов удалось достигнуть таких высот на зарубежном музыкальном рынке. Дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, - так в результате появился совместный ремикс на "Peligroso".

NK feat Jacob Forever & Jessy Frank - MIAMI

NK feat Jacob Forever & Jessy Frank - MIAMI

Трек "Miami" - коллаборация трех культур от NK Насти Каменских, всемирно известного исполнителя реггетона Jacob Forever и доминиканского молодого артиста Jessy Franк. Мультинациональная коллаборация не осталась без внимания и латиноамериканской прессы, которой NK полюбилась нашумевшими в чартах треками “Peligroso” и “Elefante”.

"Я работал со многими крутыми мировыми артистами, поэтому могу подтвердить - NK - настоящий профессионал, она не просто хорошо знает испанский, она чувствует музыку, чувствует латиноамериканскую культуру. Ее идея объединять такие разные культуры мне очень нравится, а процесс работы с ней - еще больше", - прокомментировал работу с NK Джейкоб Форевер.

NK & MALUMA

Настя Каменских и MALUMA

В 2019 года NK зажгла на одной сцене с MALUMA в киевском Дворце спорта. У артистов есть много общего. На счету латиноамериканского исполнителя престижная премия Latin Grammy, покорение авторитетного чарта Billboard, совместные треки с Madonna, Shakira, Ricky Martin и другими музыкальными иконами. Музыка NK так же не знает границ и любима далеко за пределами родной страны. Настя Каменских представляет Украину на международном уровне, выступая с концертами по всему миру и даже стала приглашенной звездой на церемонии Latin Grammy, а ее испаноязычный трек Peligroso не раз занимал лидирующие позиции в международном рейтинге Billboard.