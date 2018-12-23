Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

В подборке - праздничные красавицы иностранных звезд

В преддверии рождественских и новогодних праздников представляем вам подборку елок зарубежных знаменитостей. Среди них праздничные красавицы, украшающие дома Мадонны, Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Кайли Дженнер, и других.

Певица и актриса Дженнифер Лопез показала, как украшает новогоднее дерево вместе с бойфрендом Алексом Родригезом и детьми.

Новогоднее дерево Дженнифер Лопез (фото: instagram.com/jlo/)

Легендарная актриса Николь Кидман на фото возле елки будто бы застигнута фотографом врасплох.

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman/)

Бизнес-вумен и блогер Кайли Дженнер, которая недавно попала в десятку самых богатых знаменитостей по версии Forbes, встретит праздники с двухметровой елкой, сияющей чистым золотом.

Новогодняя красавица Кайли Дженнер (скриншот видео: instagram.com/kyliejenner/)

Суперзвезда Мадонна, слившая недавно интимные ретро-фото в сеть, опубликовала милое фото, на котором елку украшает Эстер, одна из младших дочерей певицы.

Новогодняя елка Мадонны (фото: instagram.com/madonna/)

Дом супермодели, бывшего ангела Victoria's Secret, Хайди Клум украшает традиционное рождественское дерево.

Елка Хайди Клум (скриншот видео: instagram.com/heidiklum/)

Певица Ариана Гранде решила быть оригинальной и поставила елку на потолок - и правда удобно - много места не занимает и кот вряд ли доберется.

Перевернутая елка Арианы Гранде (instagram.com/arianagrande/)

Эпатажная модель Эмили Ратаковски предстала в чувственной позе возле символа рождественских и новогодних праздников.

Новогодняя елка Эмили Ратаковски (instagram.com/emrata/)

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Видео РБК-Украина