ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Lite » Звезды 23.12.2018 - 17:11
Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки
Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

В подборке - праздничные красавицы иностранных звезд

В преддверии рождественских и новогодних праздников представляем вам подборку елок зарубежных знаменитостей. Среди них праздничные красавицы, украшающие дома Мадонны, Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Кайли Дженнер, и других. 

Певица и актриса Дженнифер Лопез показала, как украшает новогоднее дерево вместе с бойфрендом Алексом Родригезом и детьми.

Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Новогоднее дерево Дженнифер Лопез (фото: instagram.com/jlo/)

Легендарная актриса Николь Кидман на фото возле елки будто бы застигнута фотографом врасплох.

Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman/)

Бизнес-вумен и блогер Кайли Дженнер, которая недавно попала в десятку самых богатых знаменитостей по версии Forbes, встретит праздники с двухметровой елкой, сияющей чистым золотом.

Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Новогодняя красавица Кайли Дженнер (скриншот видео: instagram.com/kyliejenner/)

Суперзвезда Мадонна, слившая недавно интимные ретро-фото в сеть, опубликовала милое фото, на котором елку украшает Эстер, одна из младших дочерей певицы.

Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Новогодняя елка Мадонны (фото: instagram.com/madonna/)

Дом супермодели, бывшего ангела Victoria's Secret, Хайди Клум украшает традиционное рождественское дерево.

Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Елка Хайди Клум (скриншот видео: instagram.com/heidiklum/)

Певица Ариана Гранде решила быть оригинальной и поставила елку на потолок - и правда удобно - много места не занимает и кот вряд ли доберется.

Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Перевернутая елка Арианы Гранде (instagram.com/arianagrande/)

Эпатажная модель Эмили Ратаковски предстала в чувственной позе возле символа рождественских и новогодних праздников.

Если нет места - ставим на потолок: знаменитости показали новогодние елки

Новогодняя елка Эмили Ратаковски (instagram.com/emrata/)

Читайте также: Отдохнуть на Новый год: список популярных направлений украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцы готовы заплатить за банкет в компании Барских или Винника.

Видео РБК-Украина

"Будьте счастливы": Тодоренко записала милое новогоднее поздравление Создаем праздничное настроение: топ-25 новогодних фильмов всех времен
Новости Украины ПраздникиелкаНовый год
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь