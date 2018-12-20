"Мне не стыдно": Мадонна опубликовала интимные ретро-фото

Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)

Осуждение и порицание - два общественных мнения, которые всегда шли бок-о-бок с успехом дерзкой звезды

Американская певица, продюсер и актриса Мадонна опубликовала снимок сороколетней давности на своей страничке в Instagram.

"Студентка школы танцев Марты Грэм", - написала она под фото.

Мадонна рассказала, как нелегок был ее путь к успеху. Фотографы требовали от молодой девушки большей откровенности, а общество порицало ее, за слишком интимные фотографии.

Фото: Юная Мадонна (instagram.com/madonna)

"Фотографы эксплуатировали меня. Патриархальное общество затем попыталось пристыдить меня за обнаженные снимки. Я сказала прессе: "Мне не стыдно!". И эта моя фраза появилась в заголовках всех новостей. С этого и началось сотрудничество с Уорхолом и Харингом. Я являюсь счастливым обладателем их четырех картин, которые мне вручили в качестве свадебного подарка", – рассказала об истории притеснений в молодом возрасте Мадонна.

"Многие из этих фотографий были проданы Playboy и Penthouse, когда я стала знаменитой", - написала она.

Звезда добавила, что считает свои снимки сороколетней давности искусством, которое не возможно остановить, пытаясь пристыдить его.

"Творчество всегда побеждает!" – смело заявила суперзвезда.

Фанаты поддержали певицу, и согласились с ее высказыванием.

Скриншот: Комментарии к посту Мадонны (instagram.com/madonna)

"Красотка", "Дива","Спасибо тебе, девочка, за то, что была большим примером того, как женщина может быть хозяйкой своей судьбы. Любим тебя!", - прокомментировали фото подписчики.

Напомним, что недавно мы писали о том, что Мадонна поделилась с поклонниками семейным фото. Она показала, как ее семья готовиться к Рождеству, а дети наряжают елку.

Кроме того, всех своих детей американская поп-идол Мадонна показала и на другом фото. Редкий кадр, на котором все шестеро детей вместе.

Напомним, что недавно старшая дочь легендарной певицы Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон впервые вышла на подиум в качестве модели. Она эпатировала публику своим внешним видом — небритыми подмышками и ногами.

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