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Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

Lite » Зірки 23.12.2018 - 17:11
Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки
Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

У добірці - святкові красуні іноземних зірок

напередодні різдвяних і новорічних свят представляємо вам підбірку ялинок зарубіжних знаменитостей. Серед них святкові красуні, що прикрашають будинки Мадонни, Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман, Кайлі Дженнер, та інших.

Співачка і актриса Дженніфер Лопес показала, як прикрашає новорічне дерево разом з бойфрендом Алексом Родрігезом і дітьми.

Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

Новорічне дерево Дженніфер Лопез (фото: instagram.com/jlo/)

Легендарна актриса Ніколь Кідман на фото біля ялинки ніби захоплена фотографом зненацька.

Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman/)

Бізнес-вумен і блогер Кайлі Дженнер, яка нещодавно потрапила в десятку найбагатших знаменитостей за версією Forbes, зустріне свята з двометровою ялинкою, сяючою чистим золотом.

Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

Новорічна красуня Кайлі Дженнер (скріншот відео: instagram.com/kyliejenner/)

Суперзірка Мадонна, яка нещодавно представила мережі інтимні ретро-фото, опублікувала миле фото, на якому ялинку прикрашає Естер, одна з молодших дочок співачки.

Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

Новорічна ялинка Мадонни (фото: instagram.com/madonna/)

Будинок супермоделі, колишнього ангела Victoria's Secret, Хайді Клум прикрашає традиційне різдвяне дерево.

Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

Ялинка Хайді Клум (скріншот відео: instagram.com/heidiklum/)

Співачка Аріана Гранде вирішила бути оригінальною і поставила ялинку на стелю - і правда зручно - не займає багато місця і кіт навряд чи добереться.

Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

Перевернута ялинка Аріана Гранде (instagram.com/arianagrande/)

Епатажна модель Емілі Ратаковскі постала в чуттєвій позі біля символу різдвяних і новорічних свят.

Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

Новорічна ялинка Емілі Ратаковскі (instagram.com/emrata/)

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