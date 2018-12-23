Якщо немає місця - ставимо на стелю: знаменитості показали новорічні ялинки

У добірці - святкові красуні іноземних зірок
напередодні різдвяних і новорічних свят представляємо вам підбірку ялинок зарубіжних знаменитостей. Серед них святкові красуні, що прикрашають будинки Мадонни, Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман, Кайлі Дженнер, та інших.
Співачка і актриса Дженніфер Лопес показала, як прикрашає новорічне дерево разом з бойфрендом Алексом Родрігезом і дітьми.
Новорічне дерево Дженніфер Лопез (фото: instagram.com/jlo/)
Легендарна актриса Ніколь Кідман на фото біля ялинки ніби захоплена фотографом зненацька.
Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman/)
Бізнес-вумен і блогер Кайлі Дженнер, яка нещодавно потрапила в десятку найбагатших знаменитостей за версією Forbes, зустріне свята з двометровою ялинкою, сяючою чистим золотом.
Новорічна красуня Кайлі Дженнер (скріншот відео: instagram.com/kyliejenner/)
Суперзірка Мадонна, яка нещодавно представила мережі інтимні ретро-фото, опублікувала миле фото, на якому ялинку прикрашає Естер, одна з молодших дочок співачки.
Новорічна ялинка Мадонни (фото: instagram.com/madonna/)
Будинок супермоделі, колишнього ангела Victoria's Secret, Хайді Клум прикрашає традиційне різдвяне дерево.
Ялинка Хайді Клум (скріншот відео: instagram.com/heidiklum/)
Співачка Аріана Гранде вирішила бути оригінальною і поставила ялинку на стелю - і правда зручно - не займає багато місця і кіт навряд чи добереться.
Перевернута ялинка Аріана Гранде (instagram.com/arianagrande/)
Епатажна модель Емілі Ратаковскі постала в чуттєвій позі біля символу різдвяних і новорічних свят.
Новорічна ялинка Емілі Ратаковскі (instagram.com/emrata/)
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