"Говорят, мы похожи?" Полякова с дочкой померились фигурами в купальниках

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Звездная мама с дочкой восхитили сеть фотосессией на яхте

Известная украинская исполнительница Оля Полякова, которая вместе с семьей отправилась отдыхать к морю, продолжает радовать поклонников яркими снимками с тайского острова Самуи. На этот раз певица устроила яркую фотосессию со своей старшей дочкой на яхте и поделилась результатом на своей странице в Instagram.

На фото 13-летняя Маша, которая недавно поделилась секретами похудения, и ее звездная мама позируют в одинаковых купальниках, демонстрируя длинные ноги и стройные фигуры. В подписи к публикации Полякова отметила, что им с дочкой часто говорят о внешней схожести и поинтересовалась у подписчиков, так ли это.

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

"Говорят, мы похожи? Неужели? Похожи? листайте серию!" - написала артистка.

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

На снимках они с Машей сидят спинами друг к другу на борту яхты, а также позируют стоя лицом и боком к камере, трогательно держась за руки.

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники пришли в полный восторг от фотографий - за час публикация набрала более 56 тысяч лайков и больше тысячи комментариев.

Пользователи сети уверили, кто Маша - просто копия своей мамы, а также засыпали их обеих комлпиментами, особенно отметив длинные ноги девушек.

"А эти ноги, вообще бесконечные!!!", "Где такие ножки раздают скажите очень надо)))", "Кайф!! Потрясающие!!!", "Очень похожи!", "Богини", "Вы очень похожи , прям две капли воды","Классные фотки! Красотки", "Похожи еще как)", "Мамина доця", "Маша и вправду похудела", "Красотки!! как сестры", "Вы такие высокие", "Пощастило доці з мамою, видно, що ви обожнюєте один одного і весело час проводите", "Ккк две капли похожи", "Ну просто безумно красивые. Две барби", "Двойняшки близняшки", - пишут подписчики певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о том, что серьезно заболела, находясь на отдыхе в Таиланде. Артистка показала, как лечится во время отпуска.

Мы также сообщали, что Оля Полякова резко ответила недоброжелателям дочери.

Видео: РБК-Украина