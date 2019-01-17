"Змінюється мода, але не Оля": Полякова показала, як виглядала 10 років тому

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Зірка зовсім не змінилася, відзначили передплатники співачки

Оля Полякова, яка 17 січня святкує свій день народження, приєдналася до флешмобу зірок "10 років тому" і опублікувала серію фотоколажів на своїй сторінці в Instagram, на яких були об'єднані знімки за 2008 і 2018 роки. Варто нагадати, що ми нещодавно писали, які б'юті-лайфхаки і правила допомагають зірці завжди виглядати на висоті, і ці фотографії стали ще одним підтвердженням того, що час не має влади над суперблондинкою Олею Поляковою.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Якщо наступні #10yearschallenge пройдуть так само весело, ефективно, і так само поміняють мене більш якісну сторону, то нехай приходять! Чекаю їх з нетерпінням! З моїм Новим роком!" - підписала знаменитість серію фотографій.

Якщо порівняти фото, то 10 років тому Оля Полякова виглядала не менш ефектно і епатажно, ніж сьогодні. Кожен її концерт і світський захід супроводжувався яскравим і незвичайним вбранням.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

У першому колажі співачка об'єднали кокетливе фото, на якому вона в коротенькій рожевій сукні і капелюшку та рукавичках в тон і кадр в тотал-червоному луці. Створюється відчуття, що артистка зробила ці фото в один день, тільки змінила вбрання.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

На романтичних фото в стилі ретро чарівності співачки немає меж.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Схожа на ляльку Барбі Оля Полякова в неоновому костюмі на фото 2008 року відрізняється тільки тим, що 10 років тому вона ще носила довгий чубчик.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Довгонога і фігуриста українська Королева ночі не менш уважно стежить за фігурою, ніж за шкірою обличчя, тому її ідеальні форми через 10 років анітрохи не змінилися.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Королева українського епатажу перевтілювалася в незліченну кількість образів, але завжди залишалася самою яскравою, найефектнішою і найепатажною блондинкою на українській сцені.

Під фото шанувальники залишили багато теплих слів для іменинниці і зазначили, що Оля з роками зовсім не змінюється.

Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

"Вітаю"

"Змінюється мода, але не Оля"

"З Днем Народження Оленка! Будь така ж щаслива, кохана і нехай твої дівчата тебе тільки радують! А чоловік оберігає тебе і твоє серце!"

"Дівчина (жінка) завжди буде відмінно виглядати в будь-якому віці і буде щаслива, якщо поруч є люблячий чоловік! Оля,з днем варення! Нехай він завжди буде поруч і продовжує робити вас щасливим", - написали вони

Читайте також про те, що нещодавно Оля Полякова розповіла про успіхи своєї 13-річної дочки Маші, Виявилося, що дівчина змогла скинути 7кг всього за 4 місяці завдяки правильному харчуванню і фізичним навантаженням.

Пізніше Полякова з донькою запропонували порівняти їх фігури. Вони провели фотосесію в однакових купальниках і позах на яхті.

Оля Полякова: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)