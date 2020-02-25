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Королева подиума: Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ножками в эффектном платье

Lite » Мода 25.02.2020 - 20:34
Королева подиума: Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ножками в эффектном платье
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель покорила Париж

Наоми Кэмпбелл в свои 49 не отстает от более молодых коллег, все время принимая участие в показах. В этот раз культовая модель прошлась по подиуму на шоу Kenneth Ize в Париже. Супермодель демонстрировала яркое платье-рубашку в продольную сине-красно-зеленую полосу. С поясом на талии, необычным воротом и бахромой, оно выглядело на знаменитой красавице максимально эффектно. Звезда в который раз показала также свою знаменитую стройность, блеснув тонкой талией и стройными ножками.

Королева подиума: Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ножками в эффектном платье

Новый образ Наоми (фото: instagram.com/naomi)

«Поздравляю @kennethize с вашим первым сегодняшним шоу в Париже, я так горжусь вами! Прекрасная коллекция, спасибо. Впервые сезонные коллекции в Париже имеют 3 африканских дизайнера», – написала модель. Напомним, Наоми – одна из активисток за равные права на подиуме и в мире моды, а потому всегда поддерживает африканских моделей и дизайнеров.

Королева подиума: Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ножками в эффектном платьеНаоми до сих пор участвует в показах (фото: instagram.com/naomi)

Поклонники остались в восторге от нового образа своей любимой модели. «Королева», «первая», «лучшая», «мотивация», «вау» – пишут они. Не обошли стороной комментаторы и неувядающую красоту модели, которой в этом году исполнится 50 лет. Напомним, на днях Наоми показала селфи, на котором вновь предстала с безукоризненной кожей и сияющим во всех смыслах лицом. Модель, которая прославилась еще в 90-е, не устает удивлять поклонников.

К слову, к своему возрасту Наоми относится спокойно и даже философски. Она уверена, что эта цифра станет знаковой для нее. На свой день рождения, который модель отмечает 22-го мая, она планирует собрать друзей и родных, чтобы поблагодарить за помощь и поддержку на своем пути. По словам Кэмпбелл, она уже практически не может дождаться этого дня.

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