Стареют все, кроме нее: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила сеть молодым внешним видом

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель приняла участие в показе

Наоми Кэмпбелл в числе других знаменитостей приняла участие в показе Tommy Hilfiger. В этот раз известный модельер вновь пригласил к созданию коллекции знаменитого гонщика Льюиса Хэмилтона. А потому коллекция получилась со спортивным уклоном. Культовая модель 90-х вышла на подиум в костюме серо-зеленой расцветки. А дополняли образ белые кроссовки и черный платок на шее. Последний штрих – длинные волосы, уложенные на прямой пробор, а также яркий макияж.

Наоми покорила сеть молодым внешним видом (фото: instagram.com/naomi)

Выглядела Наоми так молодо, что подписчики не смогли сдержать восхищенных комментариев. Они засыпали пост модели приятными словами, особенно восхитившись тем, что 49-летняя модель выглядит так же прекрасно, как и ее более молодые коллеги.

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Восхитительна!

Только Наоми может сделать спортивный костюм похожим на платье Versace

Наоми – королева навсегда

Богиня вне времени

Сколько обаяния!

Комментарии к посту Наоми (фото: instagram.com/naomi)

Напомним, вчера, 17-го февраля, Наоми показала селфи из собственной постели. Модель предстала с обнаженной грудью и без макияжа. И, разумеется, вызвала резонанс в сети. Поклонники недоумевают, как можно выглядеть столь сногсшибательно в возрасте Наоми.

Наоми на показе Tommy Hilfiger (фото: instagram.com/naomi)

К слову, среди главных секретов красоты модели – регулярные физические нагрузки. Вместе со своим тренером звезда проводит в спортзале долгие часы. Причем Наоми успевает позаботиться и о поклонниках. Свои тренировки она чаще всего записывает, а после выкладывает в личный микроблог и на YouTube-канал. Так что подписчики знаменитости могут не только вдохновиться, глядя на свою икону красоты и молодости, но и получить практические рекомендации. Уроки Наоми для идеальных ног, ягодиц, рук, спины и пресса вы можете найти тут.