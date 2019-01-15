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Меган Маркл проговорилась о предполагаемой дате родов

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2019 - 11:26
Меган Маркл проговорилась о предполагаемой дате родов
Фото: (instagram.com/kensingtonroya)

Беременность герцогини сейчас у всех на слуху

Во время первого официального выхода в свет в новом году вместе с супругом принцем Гарри герцогиня Меган Маркл раскрыла подробности о своей беременности и дате предстоящих родов. Это произошло во время визита пары в город Беркенхед, где они посетили  благотворительные организации и пообщались с поклонниками на улице, сообщает Daily Mail.

37-летняя Маркл, которая впечатлила собравшихся заметно округлившимся животом и ярким образом, рассказала, на каком она сроке.

"Сейчас я на шестом месяце беременности и мы ждем рождение малыша в конце апреля или начале мая. Пока не знаем мальчик это или девочка. Мы хотим, чтобы это был сюрприз", - разоткровенничалась герцогиня Сассекская.

Меган Маркл проговорилась о предполагаемой дате родов

Фото: (instagram.com/kensingtonroya)

Позже Меган также добавила, что дети нередко рождаются раньше срока и она находится в спокойном ожидании. Она также заметила, указывая на мужа, что "он будет потрясающим отцом".

Меган Маркл проговорилась о предполагаемой дате родов

Фото: (instagram.com/kensingtonroya)

Отметим, что поклонники королевской четы давно гадают, когда же родится ребенок принца Гарри, а также какого он будет пола и какое получит имя. Многие думают, что Меган ожидает двойню, так как у нее слишком большой живот.

Меган Маркл проговорилась о предполагаемой дате родов

Фото: (instagram.com/kensingtonroya)

Напомним, проработав полгода на королевскую семью, женщина-телохранитель Меган Маркл написала заявление об увольнении. Точная причина неизвестно, однако предполагается, что не последнюю роль в этом могло сыграть желание герцогини быть более самостоятельной. 

Мы также сообщали, что недавно в СМИ появилась информация о "секретном гнездышке" британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, пара арендовала загородный особняк, в котором скрывается от посторонних глаз и устраивает там вечеринки для друзей.

Интересные факты о Меган Маркл (видео: РБК-Украина)

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