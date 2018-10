Медузы, автострада, сцена: Джамала заинтриговала необычным тизером на ангоязычную песню из нового альбома

Джамала — The Great Pretender (официальный тизер)

В ожидании очередной премьеры Джамала презентовала короткий тизер клипа на англоязычную песню "The Great Pretender" из нового альбома "Крила".

При этом на своей instagram-страничке Джамала уточнила, что премьера клипа состоится уже в эту среду, 31 октября.

По теме: Джамала трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото).

Подписчики певицы обрадовались такой новости. Многие отметили, что это одна из самых любимых песен нового альбома.

"Мне кажется это будет самое необычное видео из всех", — предвкушает julia_pyshnenko.

"Моя любимая песня с этого альбома", — признается jexajexa.

"Офигеееть! Только сегодня думал: "блин, это самая классная песня из альбома. Нужен срочно клип", и тут вижу это", — пишет ablaew.

"Ух ты! Это одна из моих самых любимых песен нового альбома Джа. Уже с нетерпением жду, когда услышу живьем на концерте", — отмечает marina.mezenceva.9.

Джамала с песней "The Great Pretender"

Напомним, что это будет уже вторая видеоновинка от Джамалы этой осенью. В сентябре певица представила долгожданный клип на песню "Крила".

Также интересно: "Щирi. свята": Джамала поразила красотой на фото для календаря.

The Great Pretender ("Великий самозванец"): слова песни:

Bright room

Dark shades

Smokey eyed

No shame

You wish you could explain

Broken hearts

Silly dreams

That help you to believe

This insanity

Begging a smile

If they all knew

What you are going through

You're the great pretender

Your game

Your strain

Clean up your communication

You have died inside

Ah ah ah

You have died inside

Ah ah ah

No one can really understand

You're not that whole

But you can pretend

No one can really understand

You're not that cold but you pretend

Can you still play the game in our way

You're the great pretender

Ah ah ah

Ah ah ah

Heavy brow

Crack a smile

Lİve your life

You're numb

There's no sensation

Feel weak

Falling deep

Crave to be free

Just wanna be like a woman

Bright room

Dark shades

Smokey eyed

No shame

Oh you you wish you could explain

Broken hearts

Silly dreams

That help you to believe

This insanity

Ah ah ah

This insanity

Ah ah ah ah

No one can really understand

You're not that whole

But you can pretend

No one can really understand

You're not that cold but you pretend

Can you still play the game in our way

You're the great pretender

Джамала: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)