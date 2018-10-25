"Щирi свята": Джамала поразила красотой на фото для календаря

Коллаж (РБК-Украина)

Артистку назвали красивой не только внешне, но и голосом

Популярная украинская певица Джамала принимала участие в одном творческом проекте под названием "Щирi. свята". Артистка снялась для календаря на 2019 год в ярком образе. Своими эмоциями по поводу этого и информацию про предстоящую арт-выстывку на тематику календаря Джамала опубликовала на своей странице в Facebook. К посту звезда прикрепила фото, которsе в календаре. Стоит отметить, что образ на фото получился ярким и прекрасным.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/jamalaofficial)

Вот, что написала Джамала в публикации: "Сейчас "Щирi" - это уже традиция. Через одежду, украшения, символы мы рассказываем историю праздников, говорим о семейных ценностях, обряды. Кроме этого, "Щирi" сделают свой вклад в сохранение украинского национального наследия".

Каждый месяц в календаре посвящен традиционному украинскому празднику, на что указывают атрибуты и элементы одежды. Некоторые страницы календаря посвящены разным торжественным событиям, например, свадьбе.

Кстати, на Джамале надет свадебный строй, традиционный для Черкасской (ныне Полтавской обл.). Она выглядит, как настоящая украинка. На ней надет коричневый наряд. Яркий венок из искусственных цветов и конечно же образ не обошелся буз традиционных лент и бус.

Ниже под постом Джамалы написали такие слова: "Когда красивая, не только внешне, но и внутренним голосом, который вырывается наружу...". Этим пользователь подчеркнул, что Джамала не только прекрасна, но и талантлива.

Фото из публикации (facebook.com/jamalaofficial)

Кстати, Ефросинина, Никитюк, ONUKA тоже снялись для украинского календаря "Щирі. Свята".

Напомним, австралийские пожарные снялись в ежегодной фотосессиис различными животными. Средства от продажи календарей будут переданы клинике дикой природы Зоопарка Австралии.

Видео: РБК-Украина