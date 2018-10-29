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Джамала трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

Lite » Звезды 29.10.2018 - 12:04
Джамала с мужем (фото: instagram.com/s_bekir)
Джамала с мужем (фото: instagram.com/s_bekir)

Джамала назвала любимого "самым лучшим на Земле"

Супург Джамалы — Сеит-Бекир Сулейманов — отмечает день рождения 29 октября. О Сеит-Бекире известно не так уж и много информации. Однако ранее в СМИ отмечалось, что Сулейманов младше 35-летней Джамалы на 8 лет. Соответственно, мужу певицы исполнилось 27 лет.

На своей instagram-страничке Джамала очень трогательно поздравила возлюбленного с праздником. Певица призналась мужу в любви, а также отметила, что он у нее "лучший на Земле".

"Ми будем Бога молити життя щасливо прожити! Люблю! Happy birthday my love #найкращийназемлі", — поздравляет супруга Джамала, сопроводив поздравление милым тегом.

Свое пожелание Джамала сопроводила совместной фотографией.

Джамала с мужем Сеит-Бекир Сулеймановым

Джамала с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Отметим, что свадьба Джамалы и Бекира состоялась 26 апреля 2017 года. Уже 27 марта 2018 года у певицы родился сын — Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Видео: РБК-Украина

По теме: "Это его корни": Джамала рассказала, что очень мечтает показать сыну Крым.

Подписчики певицы также поспешили оставить свои поздравления.

"Вітаю! Міцного здоров'я, вічної любові та успіхів у всьому!" — пишет valyerkus.

"Джа, пусть ваш дом обходят все невзгоды, берегите друг друга!", — желает tatyanacherepova.

"Зі святом, Бекіре! Будьте завжди підтримкою один одного!" — отмечает zov86.

"С праздником! Много сил, здоровья и любви", — пишет korolkovagyria.

"Зі святом! Щастя, здоров'я, любові, миру, злагоди і мрій, які обов'язково будуть збуватися!" — желает btwgirl_elizabeth_06.

Джамала с мужем и сыном

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала взяла участие в проекте "Щирi. свята" и снялась для календаря 2019 года в украинском народном костюме.

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