Медузи, автострада, сцена: Джамала заінтригувала незвичайним тизером на ангоязычную пісню з нового альбому

Джамала — The Great Pretender (офіційний тізер)
В очікуванні чергової прем'єри Джамала презентувала короткий тізер кліпу на англомовну пісню "The Great Pretender" з нового альбому "Крила".
При цьому на своїй instagram-сторінці Джамала уточнила, що прем'єра кліпу відбудеться вже в цю середу, 31 жовтня.
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Підписники співачки зраділи такій новини. Багато відзначили, що це одна з найулюбленіших пісень нового альбому.
"Мені здається це буде найбільш незвичайне відео з усіх", — передчуває julia_pyshnenko.
"Моя улюблена пісня з цього альбому", — зізнається jexajexa.
"Очманіти! Тільки сьогодні думав: "блін, це сама класна пісня з альбому. Потрібен терміново кліп", і тут бачу це", — пише ablaew.
"Ух ти! Це одна з моїх найулюбленіших пісень нового альбому Джа. Вже з нетерпінням чекаю, коли зможу почути наживо на концерті", — зазначає marina.mezenceva.9.
Джамала з піснею "The Great Pretender"
Нагадаємо, що це буде вже друга відеоновинка від Джамали цієї осені. У вересні співачка представила довгоочікуваний кліп на пісню "Крила".
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The Great Pretender ("Великий самозванець"): слова пісні:
Bright room
Dark shades
Smokey eyed
No shame
You wish you could explain
Broken hearts
Silly dreams
That help you to believe
This insanity
Begging a smile
If they all knew
What you are going through
You're the great pretender
Your game
Your strain
Clean up your communication
You have died inside
Ah ah ah
You have died inside
Ah ah ah
No one can really understand
You're not that whole
But you can pretend
No one can really understand
You're not that cold but you pretend
you Can still play the game in our way
You're the great pretender
Ah ah ah
Ah ah ah
Heavy brow
Crack a smile
LIve your life
You're numb
There's no sensation
Feel weak
Falling deep
Crave to be free
Just wanna be like a woman
Bright room
Dark shades
Smokey eyed
No shame
Oh you you wish you could explain
Broken hearts
Silly dreams
That help you to believe
This insanity
Ah ah ah
This insanity
Ah ah ah ah
No one can really understand
You're not that whole
But you can pretend
No one can really understand
You're not that cold but you pretend
you Can still play the game in our way
You're the great pretender
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