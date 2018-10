Медузи, автострада, сцена: Джамала заінтригувала незвичайним тизером на ангоязычную пісню з нового альбому

Джамала — The Great Pretender (офіційний тізер)

В очікуванні чергової прем'єри Джамала презентувала короткий тізер кліпу на англомовну пісню "The Great Pretender" з нового альбому "Крила".

При цьому на своїй instagram-сторінці Джамала уточнила, що прем'єра кліпу відбудеться вже в цю середу, 31 жовтня.

Підписники співачки зраділи такій новини. Багато відзначили, що це одна з найулюбленіших пісень нового альбому.

"Мені здається це буде найбільш незвичайне відео з усіх", — передчуває julia_pyshnenko.

"Моя улюблена пісня з цього альбому", — зізнається jexajexa.

"Очманіти! Тільки сьогодні думав: "блін, це сама класна пісня з альбому. Потрібен терміново кліп", і тут бачу це", — пише ablaew.

"Ух ти! Це одна з моїх найулюбленіших пісень нового альбому Джа. Вже з нетерпінням чекаю, коли зможу почути наживо на концерті", — зазначає marina.mezenceva.9.

Джамала з піснею "The Great Pretender"

Нагадаємо, що це буде вже друга відеоновинка від Джамали цієї осені. У вересні співачка представила довгоочікуваний кліп на пісню "Крила".

The Great Pretender ("Великий самозванець"): слова пісні:

Bright room

Dark shades

Smokey eyed

No shame

You wish you could explain

Broken hearts

Silly dreams

That help you to believe

This insanity

Begging a smile

If they all knew

What you are going through

You're the great pretender

Your game

Your strain

Clean up your communication

You have died inside

Ah ah ah

You have died inside

Ah ah ah

No one can really understand

You're not that whole

But you can pretend

No one can really understand

You're not that cold but you pretend

you Can still play the game in our way

You're the great pretender

Ah ah ah

Ah ah ah

Heavy brow

Crack a smile

LIve your life

You're numb

There's no sensation

Feel weak

Falling deep

Crave to be free

Just wanna be like a woman

Bright room

Dark shades

Smokey eyed

No shame

Oh you you wish you could explain

Broken hearts

Silly dreams

That help you to believe

This insanity

Ah ah ah

This insanity

Ah ah ah ah

No one can really understand

You're not that whole

But you can pretend

No one can really understand

You're not that cold but you pretend

you Can still play the game in our way

You're the great pretender

Джамала: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)