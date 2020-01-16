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Мрії здійснюються: Лілія Ребрик показала щасливі фото з відпочинку на Мальдівах

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 09:44
Мрії здійснюються: Лілія Ребрик показала щасливі фото з відпочинку на Мальдівах
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Зіркова пара вирушила в довгоочікувану відпустку

Новорічні та різдвяні канікули вийшли у Лілії Ребрик і її сім'ї дуже насиченими - разом з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною вона встигла покататися на лижах в Карпатах, а після на ковзанах у рідних Чернівцях. Крім того, ведуча побувала в гостях у своєї бабусі, якій виповнилося 96 років! Встигла Ліля і трохи попрацювати, проте в середині січня нарешті вирушила в довгоочікувану відпустку разом з коханим чоловіком.

За прикладом багатьох знаменитостей, "дика сімейка" теж вибрала райське містечко біля океану - Мальдівські острови. На своїй сторінці в Instagram Ребрик показала перші кадри з відпочинку, від яких так і віє щастям. Виявилося, що теледіва давно мріяла про відпочинок саме на Мальдівах.

На фото Лілія та Андрій відображені в обнімку на пляжі, а також з келихами вина на заході сонця. Парочка одягнена в однакові футболки з написом "жесть", які вони замовили собі на "жерстяне" весілля.

Мрії здійснюються: Лілія Ребрик показала щасливі фото з відпочинку на МальдівахМрії здійснюються: Лілія Ребрик показала щасливі фото з відпочинку на Мальдівах

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мрії здійснюються #мальдіви #зимовіканікули #омріянаподорож", - прокоментувала знімки телеведуча.

Мрії здійснюються: Лілія Ребрик показала щасливі фото з відпочинку на МальдівахМрії здійснюються: Лілія Ребрик показала щасливі фото з відпочинку на Мальдівах

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі дуже радіють за пару і бажають їм відмінного відпочинку в коментарях.

  • Клас Ліля
  • гарного відпочинку!
  • Ви прекрасні
  • Ліля, вітаю, ви молодинка! Відмінний відпочинку і море вражень!
  • В ритмі танго на Мальдіви
  • найпозитивніша пара
  • Суперрррр
  • Кайфового відпочинку
  • Такі милашки
  • Гарного відпочинку. Поплавайте і за мене разок
  • ви такі класні! такі мі мі мі!
  • Боже,як класно)))Вітаю) Це теж моя мрія)))Ви удвох?)
  • Гарного відпочинку Вам Лілія !!!

Мрії здійснюються: Лілія Ребрик показала щасливі фото з відпочинку на Мальдівах

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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