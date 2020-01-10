Это работает: Лилия Ребрик поделилась действенным секретом осуществления желаний

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая рассказала, как правильно ставить перед собой цели

Лилия Ребрик после рождественских семейных каникул вернулась к работе. Вместе с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной она успела покататься на лыжах в Карпатах и на коньках – в родных Черновцах, а также навестила свою бабушку, которой исполнилось 96 лет! Приезжать к хранительнице домашнего очага в гости на Рождество – давняя традиция Лилии и всей ее огромной и дружной семьи. Вернувшись в студию, ведущая опубликовала свой "рабочий" лук с пятничного эфира утренней программы "Ранок з Україною".

Для этой цели теледива выбрала лаконичное и сдержанное платье-миди кофейного оттенка с крупным геометрическим принтом в стиле polka dot. Она подчеркнула талию тонким аккуратным ремешком и дополнила образ крупными золотыми сережками.

"Знаєте, у зв’язку з подіями, якими почався цей рік- настрій якось не дуже... Але це життя. Робота в самому розпалі. Тому, з новими силами - в новий рік. Налаштовуйте себе на все хороше. Ставте сміливі цілі. Діліться, що запланували на 2020? До речі, завжди цілі ефективніші, якщо вони чітко сформульовані (а не загальні). Я в студентські роки навіть писала їх. Працює, повірте", - заверила она.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Комментаторы тут же "атаковали" Лилию с комплиментами и похвалили ее стильным образ.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/ranok_ua)

Классно выглядите. Каждое утро с вами!

Очень красивое платье

В Новому Році ви ще неймовірніша! Захоплююсь вами та вашим талантом! Дуже подобається ваша сукня, ви в ній неперевершені!

Красивая

Сукня шикарна!

Цветочек вы, Лиличка

У вас бомбезна сукня! Гарно виглядаєте

Дуже гарна сукня і ви в ній

Чарівна

Чудово виглядаєте!

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Ранее Лилия Ребрик показала, как впервые встала на коньки и что из этого получилось.