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Мечтельная Слава из НеАнгелов в сетчатом платье засветила глубокое декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2020 - 18:47
Мечтельная Слава из НеАнгелов в сетчатом платье засветила глубокое декольте
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица заворожила магнетическим "случайным" фото

Слава Каминская из группы НеАнгелы – обладательницаапетитных форм, котрые она часто демонстирует на эффектных фото. Певица с удовольствием фотографируется в купальнике, а ее сценические наряды отличаются откровенностью. Так, аристка опубликовала мечтательный снимок, на котром красуется в пикантном платье с внушительным декольте и сетчатой юбкой, расшитой камнями и стразами.

Слава изящно сидит в кресле и задумчиво смотрит в даль, отвернувшись от камеры – атмосферный снимок сделан будто случайно. Глубокий и выразительный макияж глаз подчеркнул голубизну взгляда, на губах – ненавязчивая нюдовая помада. Волосы уложены в красивые естественне локоны.

"Фотосессия на вилле или в лесополосе. Я такая вся на стиле, чтобы А..... все", - оставила оригинальную подпись под фото певица, цитирируя строчку из песни группы "Ленинград" – "Фотосессия". Поклонники пришли в восорг.

Мечтельная Слава из НеАнгелов в сетчатом платье засветила глубокое декольте

Слава Каминская сорвала комплименты магнетическим фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Словно Джоли: Слава из НеАнгелов в пикантном купальнике порезвилась в бассейне

  • Красиво!
  • Красавица!
  • Шикарная
  • Жінка вогонь!
  • Стильна, розкішна, чарівна!
  • Как можно быть такой красивой
  • Глаза цвета неба
  • Класс
  • Супер
  • Такая красивая, просто обязана быть счастливая! Шикарнюча! Удачи!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов уже демонстрировала образ в пикантном платье-сетке.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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