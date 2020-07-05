Мечтельная Слава из НеАнгелов в сетчатом платье засветила глубокое декольте

Певица заворожила магнетическим "случайным" фото
Слава Каминская из группы НеАнгелы – обладательницаапетитных форм, котрые она часто демонстирует на эффектных фото. Певица с удовольствием фотографируется в купальнике, а ее сценические наряды отличаются откровенностью. Так, аристка опубликовала мечтательный снимок, на котром красуется в пикантном платье с внушительным декольте и сетчатой юбкой, расшитой камнями и стразами.
Слава изящно сидит в кресле и задумчиво смотрит в даль, отвернувшись от камеры – атмосферный снимок сделан будто случайно. Глубокий и выразительный макияж глаз подчеркнул голубизну взгляда, на губах – ненавязчивая нюдовая помада. Волосы уложены в красивые естественне локоны.
"Фотосессия на вилле или в лесополосе. Я такая вся на стиле, чтобы А..... все", - оставила оригинальную подпись под фото певица, цитирируя строчку из песни группы "Ленинград" – "Фотосессия". Поклонники пришли в восорг.
Слава Каминская сорвала комплименты магнетическим фото (фото: instagram.com/babaslavka)
Словно Джоли: Слава из НеАнгелов в пикантном купальнике порезвилась в бассейне
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов уже демонстрировала образ в пикантном платье-сетке.
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Автор: Lite