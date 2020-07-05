Мрійлива Слава з НеАнгелів в сітчастому платті засвітила глибоке декольте

Співачка заворожила магнетичним "випадковим" фото
Слава Камінська з гурту НеАнгели – обладательницаапетитных форм, які вона часто демонструє на ефектних фото. Співачка із задоволенням фотографується в купальнику, а її сценічні вбрання відрізняються відвертістю. Так, аристка опублікувала мрійливий знімок, на якому красується в пікантній сукні з великим декольте і сітчастою спідницею, розшитій камінням та стразами.
Слава витончено сидить у кріслі і задумливо дивиться в далечінь, відвернувшись від камери – атмосферний знімок зроблений ніби випадково. Глибокий і виразний макіяж очей підкреслив блакить погляду, на губах – ненав'язлива нюдова помада. Волосся укладене в красиві естественне локони.
"Фотосесія на віллі або в лісосмузі. Я така вся на стилі, щоб А..... всі", - залишила оригінальний підпис під фото співачка, цитуючи рядок з пісні гурту "Ленінград" – "Фотосесія". Прихильники прийшли в захват.
Слава Камінська зірвала компліменти магнеическим фото (фото: instagram.com/babaslavka)
Немов Джолі: Слава з Неангелів в пікантному купальнику скаженіла в басейні
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів вже демонструвала образ в пікантному платті-сітці.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Lite