ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мрійлива Слава з НеАнгелів в сітчастому платті засвітила глибоке декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2020 - 18:47
Мрійлива Слава з НеАнгелів в сітчастому платті засвітила глибоке декольте
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка заворожила магнетичним "випадковим" фото

Слава Камінська з гурту НеАнгели – обладательницаапетитных форм, які вона часто демонструє на ефектних фото. Співачка із задоволенням фотографується в купальнику, а її сценічні вбрання відрізняються відвертістю. Так, аристка опублікувала мрійливий знімок, на якому красується в пікантній сукні з великим декольте і сітчастою спідницею, розшитій камінням та стразами.

Слава витончено сидить у кріслі і задумливо дивиться в далечінь, відвернувшись від камери – атмосферний знімок зроблений ніби випадково. Глибокий і виразний макіяж очей підкреслив блакить погляду, на губах – ненав'язлива нюдова помада. Волосся укладене в красиві естественне локони.

"Фотосесія на віллі або в лісосмузі. Я така вся на стилі, щоб А..... всі", - залишила оригінальний підпис під фото співачка, цитуючи рядок з пісні гурту "Ленінград" – "Фотосесія". Прихильники прийшли в захват.

Мрійлива Слава з НеАнгелів в сітчастому платті засвітила глибоке декольте

Слава Камінська зірвала компліменти магнеическим фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Немов Джолі: Слава з Неангелів в пікантному купальнику скаженіла в басейні

  • Красиво!
  • Красуня!
  • Шикарна
  • Жінка вогонь!
  • Стильно, розкішна, чарівна!
  • Як можна бути такою гарною
  • Очі кольору неба
  • Клас
  • Супер
  • Така красива, просто зобов'язана бути щаслива! Шикарнюча! Удачі!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів вже демонструвала образ в пікантному платті-сітці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України НеАнгелыСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся