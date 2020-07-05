Мрійлива Слава з НеАнгелів в сітчастому платті засвітила глибоке декольте

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка заворожила магнетичним "випадковим" фото

Слава Камінська з гурту НеАнгели – обладательницаапетитных форм, які вона часто демонструє на ефектних фото. Співачка із задоволенням фотографується в купальнику, а її сценічні вбрання відрізняються відвертістю. Так, аристка опублікувала мрійливий знімок, на якому красується в пікантній сукні з великим декольте і сітчастою спідницею, розшитій камінням та стразами.

Слава витончено сидить у кріслі і задумливо дивиться в далечінь, відвернувшись від камери – атмосферний знімок зроблений ніби випадково. Глибокий і виразний макіяж очей підкреслив блакить погляду, на губах – ненав'язлива нюдова помада. Волосся укладене в красиві естественне локони.

"Фотосесія на віллі або в лісосмузі. Я така вся на стилі, щоб А..... всі", - залишила оригінальний підпис під фото співачка, цитуючи рядок з пісні гурту "Ленінград" – "Фотосесія". Прихильники прийшли в захват.

Слава Камінська зірвала компліменти магнеическим фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Немов Джолі: Слава з Неангелів в пікантному купальнику скаженіла в басейні

Красиво!

Красуня!

Шикарна

Жінка вогонь!

Стильно, розкішна, чарівна!

Як можна бути такою гарною

Очі кольору неба

Клас

Супер

Така красива, просто зобов'язана бути щаслива! Шикарнюча! Удачі!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів вже демонструвала образ в пікантному платті-сітці.

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Автор: Lite