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Словно Джоли: Слава из НеАнгелов в пикантном купальнике порезвилась в бассейне

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2020 - 18:38
Словно Джоли: Слава из НеАнгелов в пикантном купальнике порезвилась в бассейне
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица вместе с детьми насладилась водными процедурами

Слава Каминская из группы НеАнгелы интригует своей личной жизнью и подогревает слухи о радикальных переменах. Так, ранее она показала провокационное фото с заметно округлившимся животиком и заявила, что во всем виноваты ее гастрономические предпочтения, вызвав шквал слухов о возможной беременности, а недавно опубликовала в сториз фото с украинским политиком, назвав его мать "свекровью". Теперь же певица решила разнообразить контент на странице настоящим летним фото – в купальнике во время шалостей в бассейне с детьми.

Артистка выбрала купальник монокини телесного оттенка с экстремальным вырезом, который в точности повторил контуры ее стройной фигуры. Вместе с сыном Леонардом и дочкой Лаурой она резвится в небольшом надувном бассейне, расположенном прямо на огромном балконе-терассе ее квартиры.

"Чилимся. Дельфин и русалка", - подписала с юмором беззаботные фото и видео певица.

Слава Каминская вместе с детьми от души повеселилась в бассейне (фото: instagram.com/babaslavka)

Под кадрами поклонники делились впечатлениями и сравнивали звезду с Анджелиной Джоли. Причем такое сходство они отмечают не в первый раз.

  • Стала похожа на Анжелину Джоли
  • Вот это счастье, когда дети рядом с тобой
  • Шикарный вид
  • Красотка
  • Це ж потрібно вміти з таким фешн обличчям і так шкоднічати
  • Первое фото-прямо очень похожи на Малефисенту. Очень красиво
  • Шикарная
  • Как вас сильно красят дети, вы еще красивее рядом с ними

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Слава Каминская в сетчатом платье показала прелести стройной фигуры.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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