Мечтала о такой невестке: Ирина Билык высказалась о свадьбе старшего сына

Украинская поп-дива Ирина Билык - счастливая мама двоих сыновей. Старшему Глебу уже 21 год и он живет отдельно, однако регулярно видится со звездной мамой. В интервью "Светской жизни" 50-летняя артистка разоткровенничалась о семейных делах и рассказала, планирует ли наследник жениться.

Отметим, что Глеб уже длительное время встречается с любимой девушкой по имени Алиса Яновская. Билык с ней знакома и даже призналась, что всегда мечтала именно о такой невестке - вплоть до имени.

"Чтобы в нее были волосы такого цвета, чтобы у нее была такая мушка и чтобы ее звали Алиса", - поделилась певица.

Ирина Билык уже выходит в свет с сыновьями и девушкой старшего наследника (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Впрочем, по словам звезды, юная пара не собирается жениться.

"Речь о свадьбе не идет. Это очень современные молодые люди, они сами решат, что они хотят в своей жизни", - отметила Ирина.

Знаменитость добавила, что если бы она снова шла под венец, то обязательно пригласила бы несколько украинских групп, в частности "ВВ", DZIDZIO и "ТИК".

Алиса в шутку добавила, что ради "ВВ" стоит задуматься о свадьбе.

К слову, сейчас Билык отправилась на отдых в Турцию и уже поделилась в сети фото, на которых предстала в ярком экзотическом платье-халате в пол и оригинальной шляпе с козырьком.

"Как хорошо, что границы уже открыты и наконец-то можно полететь в любимую Турцию. А вы уже успели куда нибудь слетать?" - подписала кадры исполнительница.

Ирина Билык поразила ярким луком на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, ранее Ирина Билык вышла в свет с сыновьями и будущей невесткой Алисой.

К слову, младший сын Билык Табриз снялся в стильном "байкерском" фотосете со своим старшим братом Глебом. Ирина показала фото любимых мужчин и заинтриговала намеком в подписи, поинтересовавшись, стоит ли ей разбавить мужскую компанию сестричкой.