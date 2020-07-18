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Такие милые: Ирина Билык вышла в свет с сыновьями и будущей невесткой

Суббота 18 июля 2020 18:47
Такие милые: Ирина Билык вышла в свет с сыновьями и будущей невесткой
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Яркое семейство привлекло много внимания на юбилее "Светской жизни"

На ярком концерте в честь 15-летия ТВ-программы "Светская жизнь", что прошел на днях в Киеве, побывало и выступило множество украинских селебрити. Среди прочих поздравить Катю Осадчую и команду пришла и Ирина Билык, причем в очень интересной и милой компании.

Певица появилась на публике вместе с обоими своими сыновьями, что случается чрезвычайно редко и тут же привлекло множество внимания. Ирина с удовольствием позировала перед камерами вместе с 21-летним Глебом и 4-летним Табризом. К слову, страший сын звезды пришел вместе со своей девушкой Алисой, с которой у Билык прекрасные отношения.

Поп-дива поделилась в Instagram ярким кадром, на котором запечатлена вместе с хозяйкой вечера Катей Осадчей и членами своей семьи. Для выхода в свет она выбрала черное мини-платье и ботфорты такого же цвета, а сверху накинула блестящий красный плащ в пол. Широкополая черная шляпа завершает эффектный лук Ирины.

"Были рады поздравить @kosadcha с юбилеем @svitsketv А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?" - прокомментировала фото артистка.

Такие милые: Ирина Билык вышла в свет с сыновьями и будущей невесткой

Ирина Билык восхитила выходом в свет с сыновьями и будущей невесткой (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В комментариях фолловеры оставили много теплых слов этому замечательному семейству.

  • Чудесная, у вас не только песни получаются потрясающими, но и мальчишки)))
  • Семья
  • А сын Ирины старший, похож на Кузьму
  • Какие все миленькие! Табриза хочется взять на ручки. Лапулечки!
  • Вопросов нет - сплошные положительные эмоции.
  • Ірочка Ви неймовірна!!!
  • Да, прекрасная семья, очень жаль, что Аслан не может приехать...
  • Какие все красивые
  • Ирина супер как всегда
  • Какой защитник! Один на всех!
  • Табриз ой и красавец. Девчата берегитесь)

Такие милые: Ирина Билык вышла в свет с сыновьями и будущей невесткой

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык похвасталась художественными талантами старшего сына-именинника Глеба.

Также Ирина Билык рассекретила свою новую диету - певица решила попробовать метод интервального голодания.

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