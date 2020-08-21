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Братика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семье

Пятница 21 августа 2020 13:32
Братика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семье
Ирина Билык с сыном Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Певица поделилась редкими совместными кадрами своих сыновей

Народная артистка Украины Ирина Билык нередко делится с поклонниками в сети моментами из своей творческой и семейной жизни. В новой публикации 50-летняя певица показала редкие совместные фото своих сыновей - 21-летнего Глеба и 5-летнего Табриза от последнего брака звезды с фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым.

На черно-белях кадрах стильно одетые мальчишки позируют на больших крутых мотоциклах, а на одном снимке Глеб держит младшего брата на руках.

Братика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семьеБратика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семье

А вот подписью к фото Ирина не на шутку взволновала и заинтриговала фанатов, ведь она заговорила о третьем ребенке! Артистка даже поинтересовалась у подписчиков, кого же больше не хватает сыновьям - брата или сестры.

Братика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семьеБратика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семье

Ирина Билык показала стильный фотосет своих сыновей (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Как вы думаете, кого не хватает в этой компании - маленького братика или сестрички?" - написала Билык.

Взволнованные поклонники принялись активно комментировать публикацию певицы.

  • Маленькой принцессы, конечно же
  • Сестричку однозначно. У таких женщин, как Вы, Ирочка, обязательно должна быть дочка!
  • Ирочка, добрый вечер. Наверное, не хватает сестрички
  • Сестрички )
  • Двух сестричек
  • Можно поздравлять?
  • Вашей доченьки!
  • Вы готовите сюрприз?
  • Конечно же маленькой Сестрички
  • Не хватает вашей маленькой копии доченьки
  • Красавчики

Братика или сестричку? 50-летняя Ирина Билык намекнула на пополнение в семье

Скриншот комментариев

Напомним, сын Ирины Билык не на шутку озадачил ее заявлением на отдыхе в Турции.

Ранее Ирина Билык очаровала ярким нарядом от украинского дизайнера.

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