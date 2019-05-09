Майли Сайрус нервно курит: MARUV поразила поклонников новым образом

MARUV изменила прическу (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV удивила фанатов внешним видом

Известная украинская артистка MARUV постоянно удивляет своих фанатов новыми образами и стилями. В этот раз MARUV решила сменить имидж кардинально. Свежие фотографии она разместила на своей странице в Instagram.

MARUV решила кардинально сменить цвет волос и из жгучей брюнетки внезапно стала ослепительной блондинкой. Свой образ на фото артистка дополнила яркой-красной помадой и необычной шубой из толстых черно-белых ниток.

MARUV кардинально сменила образ (instagram.com/maruvofficial)

Фанаты отреагировали на новый стиль украинской певицы и написали ей в комментариях, что необычный образ MARUV ей очень к лицу.

Огнестрельная женщина.

Курочка ряба рулит.

Только Марув способна выглядеть на новой фотке каждый разу еще лучше, чем на предыдущей.

Майли Сайрус нервно курит в сторонке.

Скучаю по предыдущей стрижке.

Научите поднимать одну бровь, как Марув.

Лучшая курочка.

Как можно быть такой шикарной.

Пестренько так и озорно.

На Майли Сайрус тут похожа, только в 1000000000000 раз красивее.

Классная, и всегда разная, необыкновенная.

Классный новый стиль.

Дольчегабановна Ивсанлорановна Баленсиаговна.

Очень классный образ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что MARUV взволновала соблазнительным танцем на пилоне.

А также рассказывали о том, что MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах.