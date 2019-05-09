Майли Сайрус нервно курит: MARUV поразила поклонников новым образом

MARUV удивила фанатов внешним видом
Известная украинская артистка MARUV постоянно удивляет своих фанатов новыми образами и стилями. В этот раз MARUV решила сменить имидж кардинально. Свежие фотографии она разместила на своей странице в Instagram.
MARUV решила кардинально сменить цвет волос и из жгучей брюнетки внезапно стала ослепительной блондинкой. Свой образ на фото артистка дополнила яркой-красной помадой и необычной шубой из толстых черно-белых ниток.
MARUV кардинально сменила образ (instagram.com/maruvofficial)
Фанаты отреагировали на новый стиль украинской певицы и написали ей в комментариях, что необычный образ MARUV ей очень к лицу.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что MARUV взволновала соблазнительным танцем на пилоне.
А также рассказывали о том, что MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах.