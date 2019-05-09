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Майли Сайрус нервно курит: MARUV поразила поклонников новым образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.05.2019 - 21:46
Майли Сайрус нервно курит: MARUV поразила поклонников новым образом
MARUV изменила прическу (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV удивила фанатов внешним видом

Известная украинская артистка MARUV постоянно удивляет своих фанатов новыми образами и стилями. В этот раз MARUV решила сменить имидж кардинально. Свежие фотографии она разместила на своей странице в Instagram.

MARUV решила кардинально сменить цвет волос и из жгучей брюнетки внезапно стала ослепительной блондинкой. Свой образ на фото артистка дополнила яркой-красной помадой и необычной шубой из толстых черно-белых ниток.

 

MARUV кардинально сменила образ (instagram.com/maruvofficial)

Фанаты отреагировали на новый стиль украинской певицы и написали ей в комментариях, что необычный образ MARUV ей очень к лицу.

  • Огнестрельная женщина.
  • Курочка ряба рулит.
  • Только Марув способна выглядеть на новой фотке каждый разу еще лучше, чем на предыдущей.
  • Майли Сайрус нервно курит в сторонке.
  • Скучаю по предыдущей стрижке.
  • Научите поднимать одну бровь, как Марув.
  • Лучшая курочка.
  • Как можно быть такой шикарной.
  • Пестренько так и озорно.
  • На Майли Сайрус тут похожа, только в 1000000000000 раз красивее.
  • Классная, и всегда разная, необыкновенная.
  • Классный новый стиль.
  • Дольчегабановна Ивсанлорановна Баленсиаговна.
  • Очень классный образ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что MARUV взволновала соблазнительным танцем на пилоне.

А также рассказывали о том, что MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах.

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