Майлі Сайрус нервово курить: MARUV вразила шанувальників новим образом

MARUV змінила зачіску (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV здивувала фанатів зовнішнім виглядом

Відома українська артистка MARUV постійно дивує своїх фанатів новими образами і стилями. В цей раз MARUV вирішила кардинально змінити імідж. Свіжі фотографії вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

MARUV вирішила кардинально змінити колір волосся і з брюнетки раптово стала блондинкою. Свій образ на фото артистка доповнила яскравою червоною помадою і незвичайною шубою з товстих чорно-білих ниток.

MARUV кардинально змінила образ (instagram.com/maruvofficial)

Фанати відреагували на новий стиль української співачки і написали їй в коментарях, що незвичайний образ MARUV їй дуже до лиця.

Вогнепальна жінка.

Курочка ряба рулить.

Тільки Марув здатна виглядати на новій фотці кожного разу ще краще, ніж на попередній.

Майлі Сайрус нервово курить в сторонці.

Сумую за попередньою стрижкою.

Навчіть піднімати одну брову, як Марув.

Краща курочка.

Як можна бути такою шикарною.

Пестренько так і пустотливо.

На Майлі Сайрус тут схожа, тільки в 1000000000000 разів гарніше.

Класна, і завжди різна, незвичайна.

Класний новий стиль.

Дольчегабановна Ивсанлорановна Баленсиаговна.

Дуже класний образ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що MARUV схвилювала спокусливий танець на пілоні.

А також розповідали про те, що MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах.