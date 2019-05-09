ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майлі Сайрус нервово курить: MARUV вразила шанувальників новим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2019 - 21:46
Майлі Сайрус нервово курить: MARUV вразила шанувальників новим образом
MARUV змінила зачіску (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV здивувала фанатів зовнішнім виглядом

Відома українська артистка MARUV постійно дивує своїх фанатів новими образами і стилями. В цей раз MARUV вирішила кардинально змінити імідж. Свіжі фотографії вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

MARUV вирішила кардинально змінити колір волосся і з брюнетки раптово стала блондинкою. Свій образ на фото артистка доповнила яскравою червоною помадою і незвичайною шубою з товстих чорно-білих ниток.

 

MARUV кардинально змінила образ (instagram.com/maruvofficial)

Фанати відреагували на новий стиль української співачки і написали їй в коментарях, що незвичайний образ MARUV їй дуже до лиця.

  • Вогнепальна жінка.
  • Курочка ряба рулить.
  • Тільки Марув здатна виглядати на новій фотці кожного разу ще краще, ніж на попередній.
  • Майлі Сайрус нервово курить в сторонці.
  • Сумую за попередньою стрижкою.
  • Навчіть піднімати одну брову, як Марув.
  • Краща курочка.
  • Як можна бути такою шикарною.
  • Пестренько так і пустотливо.
  • На Майлі Сайрус тут схожа, тільки в 1000000000000 разів гарніше.
  • Класна, і завжди різна, незвичайна.
  • Класний новий стиль.
  • Дольчегабановна Ивсанлорановна Баленсиаговна.
  • Дуже класний образ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що MARUV схвилювала спокусливий танець на пілоні.

А також розповідали про те, що MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах.

"Як бабуся": образ Насті Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі До мурашок! Палка MARUV вбралася в сітку заради чуттєвої фотосесії
Новини України MARUVобразстиль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся