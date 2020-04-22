Материнская гордость: Маша Ефросинина похвасталась "архитектурным" талантом 5-летнего сына

Маша Ефросинина активно показывает фолловерам, как проходят ее хроники карантина. Телеведущая и блогер не только забавные видео снимает и коллажи делает, но также поднимает серьезные темы. Ефросинина записывает прямые эфиры и интервью с психологами и педиатрами, разговаривая с ними о “карантинных проблемах”: сохранение отношений укрепление иммунитета и т.д. При этом даже поклонники ведущей стали замечать, что в последнее время в ее instagram-блоге редко стали появляться дети - Нана и Саша. И если 16-летняя Нана сторонится публичности, то 5-летний Саша всегда с удовольствием снимается для маминого блога.

На днях телеведущая порадовала наконец поклонников видео с Сашей. Выяснилось, что во время домашней изоляции мальчик играет в развивающие игры. К примеру, собирает целые замки из кубиков “лего”. Результат такой работы и поспешила снять звездная мама. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале "Glam Wish".

Маша Ефросинина показала увлечение своего сына Саши на карантине

На опубликованнов в сети instagram видео Саша в голубой пижаме с машинками сидит на полу и собирает свой замок.

“Всем, кто спрашивал, почему мой Александр не появляется практически в моем Инстаграм, есть просто объяснение — Александр был занят много дней, часов созданием этого замка. Я не понимаю, как 5-летний ребенок собрал это все сам. Это очень круто, Сань. Молодец. Я тобой горжусь”, — комментирует за кадром Маша.

Также мальчик признался, что ему было сложно.

“Момент невозможной материнской гордости”, — также подписала видео Ефросинина.

Скриншоты: instagram.com/mashaefrosinina

А еще “на радостях” Маша попыталась уговорить сына подстричься. Звездная мама предложила “взять ножнички” и подстричь ребенка. Однако Саша отказался, мотивировав это боязнью.

Напомним, ранее Ефросинина в платьях и брюках похвасталась идеальными формами на карантине.