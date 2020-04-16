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Это кайф: Ефросинина в платьях и брюках похвасталась идеальными формами на карантине

Lite » Мода 16.04.2020 - 13:04
Это кайф: Ефросинина в платьях и брюках похвасталась идеальными формами на карантине
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Маша покрасовалась сразу в четырех стильных образах

Маша Ефросинина, похоже, уж очень заскучала во время карантина по привычному образу жизни. Как и остальные ее коллеги, телеведущая остается на домашней самоизоляции с родными. Маша активно делится с фолловерами своими хрониками карантина. К примеру, на выходных ведущая с семьей выбирается за город на шашлыки. Также Машу активно приглашают на различные прямые эфиры, что особенно популярно сегодня. Да и сама Маша записывает полезные интервью на тему карантина с психологами, сексологами, детскими педиатрами и т.д. Однако за месяц домашней изоляции Ефросинина успела соскучиться по стильным нарядам.

Так, на своей instagram-страничке телеведущая поделилась забавным виде. Маша решила хоть как-то отвлечься и провести модно дефиле, не выходя из дома. К примеру, телеведущая позирует в роскошном персиковом платье в пол от французского бренда Chloé. Только вместо вечеринки или презентации Маша надевает платье для того, чтобы собрать по квартире вещи для стирки.

Еще один элегантный образ — свободные брюки-трубы оливкового оттенка, в которые заправлена белоснежная рубашка. Свой деловой образ Маша дополняет солнцезащитными очками. И вно наряды — от Chloé. И правда, куда же их сейчас носить?!

Еще одно платье — нежного пудрового оттенка в стиле ретро, с интересной корсетной вставкой и пышными рукавами. Очень романтичный и нежный образ. А также черный пижамный костюм с пестрым принтом.

“Не хочу одеваться в подушку #скучаюпоплатьям Кто со мной? #хроникикарантина”, — подписала короткое видео Маша.

Под “одеваться в подушку” Ефросинина имеет в виду повальный флешмоб в сети — Pillow Challenge. Украинские селебритис с большим удовольствием подхватили эту волну. Пользователи соцсетей примеряют подушки, как платья, украшая свои оригинальные образы поясами. К “подушечному” флешмобу уже успели присоединиться Леся Никитюк, Злата Огневич, Настя Каменских, Слава Каминская с дочкой и другие. А вот Ефросинина вместо подушек все же предлагает примерять романтичные платья.

Поклонники Маши поспешили оставить приятные комментарии под ее новым постом:

  • “Слава богу - не подушка!!!! Платья - кайф!!”
  • “Платье хорошие, но внешность и харизма лучше)”
  • “Красотка!!! Такую красоту и подушкой с одеялом не испортишь!”
  • “Я сегодня целый день по комнате в платье в пол хожу”
  • “Супер! Правильный выбор!”
  • “Эти подушки уже поднадоели”
  • “Вы просто куколка”
  • “Я с вами, никаких подушек!!!”
  • “Божественно красиво! И, главное сейчас, оптимистично и энергично! Ух!”
  • “Маша, какая же Вы потрясающая женщина!!! Не устану восхищаться Вашим обаянием и харизмой!)”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что украинские хозяюшки готовятся к Пасхе-2020, которая состоится уже 19 апреля. Смотрите рецепт шоколадной пасхи, а также рецепт пасхи из творога с фисташками.

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