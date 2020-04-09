Посвящается всем женщинам: Маша Ефросинина показала свои веселые "хроники карантина"

В ролике ведущая показывает разные домашние ситуации под заводной хит Монатика
Маша Ефросинина во время каранттина старается оставаться интересной и полезной для своих подписчиков - ведущая регулярно проводит эфиры с разными экспертами и делится полезными советами. Кроме того, юморная артистка любит и пошутить - в том числе и над собой. Так, недавно она поделилась смешным фотоколлажем, на котором показала себя в 1-й и 31-й день карантина, и разница потрясает. Таким образом она пытается поднять настроение фолловерам и зарядить их позитивом.
На этот раз Маша решила показать, как же проходит ее карантин, который она проводит с мужем и двумя детьми. Звезда опубликовала в Instagram забавный видеоролик, в котором показала разные ситуации, в которых она оказывается во время домашней самоизоляции.
Под хит Монатика "Кружит" теледива примеряет разные наряды и образы - от делового до "только что из душа", зажигательно танцует, играет с 5-летним сыном Сашей и стреляет из его игрушечного пистолета.
"Посвящается всем женщинам на карантине!", – шутливо подписала видео Ефросинина.
Видео: Маша Ефросинина на карантине (instagram.com/mashaefrosinina)
Актуальный и забавный ролик нашел отклик в сердцах многих пользователей сети и они оставили Маше много теплых отзывов, благодаря за позитив.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Ранее Маша Ефросинина честно рассказала о своих буднях на карантине.