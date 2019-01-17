"Мати-героїня": в мережі захоплені зовнішністю Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Українська телеведуча продовжує свій "вагітний марафон"

Регіна Тодоренко, телеведуча, співачка і, з недавніх пір молода мама, яка ділитися секретами своєї вагітності, оприлюднила нову історію про те, як виношувала дитину. На цей раз мова йшла про шостий місяць і те, які зміни зазнала зовнішність знаменитості на цьому терміні.

Фото: "Мені здається, я ніколи не була такою красивою", - розповіла Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна розповіла, що нарешті для неї почався той період, коли проблеми зі здоров'ям, токсикоз і набряки пройшли, і почалося довгоочікуваний час насолоди цікавим становищем.

"6-ий місяць. Мені здається, я ніколи не була такою гарною! Змінилися риси обличчя, ніс став акуратним, волосся густіше, нігті міцніше. Вітаміни , які я пила під час вагітності: фолієва кислота, omega – 3", - написала під фото Регіна

Крім того, залишався один неприємний момент, який зірці довелося усувати за допомогою медикаментів. А також, її хвилював можливий резус-конфлікт, ще одна не рідкісна причина поганого самопочуття вагітних.

"Мені довелося пити гормон эутирокс, так як щитовидка не справлялася. Кожен місяць я здавала аналіз на резус-конфлікт, так як у мене він негативний , а у бэйбика виявився позитивний. А з якими труднощами ви зіткнулися?" - запитала вона у своїх передплатниць.

Але не дивлячись на всі нюанси, пов'язані з нездужаннями, Регіна продовжувала працювати і справлялася зі своїми обов'язками чудово. А ще вона просто чудово виглядала, як для глибоко вагітної жінки, відзначили підписниці.

Скріншот: Коментарі до посту Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Зайшла до Вас в профіль! Думала, що побачу тітку замучену і товсту:) а ви просто мати-героїня в прямому сенсі! Поділіться мудрістю як встояти?";

"Які ніжки";

"Така красуня Региночка";

"Красуня!!! Та де там 6-ий місяць? Взагалі нічого не видно. Величезного щастя Вам і вашим близьким!";

"Краса!!!";

"Ай яка Красатуліна!!!";

"Така ж історія із зовнішністю. Вагітність реально прикрашає жінку і перетворює";

"Ви просто героїня сучасності ! Міцного здоров'я вашій родини", - побажали вони молодій мамі.

Нещодавно ми розповіли про зйомки для глянцю, яку Регіна провела в цікавому становищі. З якими труднощами при цьому вона зіткнулася, читайте в нашій статті.

Крім того, Регіна Тодоренко розповіла, як лякала свою матір дивними дзвінками з закордону, в період роботи у тревел-шоу.

Про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)