"Держи меня крепко": Ризатдинова призналась в чувствах к партнеру по Танцы со звездами 2019

Прохоров и Ризатдинова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Анна записала обращение прямо перед выходом на паркет третьего эфира

Третий эфир Танцев со звездами 2019 вновь по-новому раскрыл звездных участников, а также удивил результатами. Напомним, что проект покинули Серега и Аделина. И это при том, что по результатам голосования членов жюри, они набрали 20 баллов и заняли 9 строчку (из 13-ти). И все же в проекте все решают зрители!

Зато в проекте уже сформировались свои фавориты, среди которых - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. К слову, в третьем эфире пара вновь заняла первое место, получив от жюри 28 баллов (из 30-ти возможных).

Как обычно, перед началом танца зрителям показали новый видео-дневник украинской гимнастки. Отметим, что Анна пережила сложный разрыв с экс-депутатом Александром Онищенко, от которого она воспитывает сына Романа (появился на свет 12 ноября 2017 года). При этом во время второго эфира Анна подчеркнула - она действительно устала от столь активного внимания прессы к ею разводу. Сейчас у нее начался новый этап, и связан он с “Танцами”.

Конечно же, СМИ и зрителей интересовали также отношения Анны с ее партнером по шоу, танцором Александром Прохоровым. При этом ранее Ризатдинова заинтриговала возможной романтикой с Прохоровым.

А вот во время третьего эфира Анна сделала неожиданное признание. Она отметила, что нашла в проекте Танцы со звездами 2019 своего друга!

“Кот и Мишина нашли друг друга на этом проекте. А я нашла лучшего друга! И это Саша! Я очень хочу, чтобы ты услышал это именно сейчас, когда выносят реквизит на наш танец. Пожалуйста, держи меня крепко”, - отметила Ризатдинова перед выходом на паркет!

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Венский вальс

На паркете третьего эфира Танцы со звездами Ризатдинова и Прохоров исполнили венский вальс. При этом Франциско Гомес отметил, что всегда ждет выступления пары! И венский вальс заставил его влюбиться в пару.

А вот Влад Яма сказал, что вальс был прекрасен. И все же ему хочется от Ризатдиновой немного большего! По словам Ямы, Анне в танце нужно избавляться от “гимнастических привычек”, к примеру, держать плечи немного ниже.

А вот Кухар подчеркнула, что это был самый изысканный вальс! Как самое тонкое кружево!

Результаты голосования членов жюри третьего эфира Танцы со звездами 2019

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