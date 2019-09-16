Горячо, но не пошло: "грязные" танцы Ризатдиновой и Прохорова покоряют сеть

Румба Ризатдиновой и Прохорова все еще обсуждается в сети
Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров буквально “зажгли” паркет четвертого эфира Танцы со звездами 2019, который шумно прошел 15 сентября. Напомним, что эфир был посвящен теме любви. Ведь в прямом эфире состоялась церемония бракосочетания Екатерины Кухар и Александра Стоянова! Под венец, установленный в зале, прима-балерину вел телеведущий Юрий Горбунов, а помогала ему проводить церемонию Тина Кароль.
При этом по итогам четвертого эфира однозначно “самым горячим” номером стало выступление Ризатдиновой и Прохорова. Пара исполнила страстную во всех смыслах Румбу, которую члены жюри оценили в максимум - 40 баллов!
При этом выступление украинской гимнастки и хореографа бъет рекорды. Напомним, что в финале выступления Ризатдиновой и Прохорова на них лилась вода.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Румба – Танцы со звездами 2019
При этом на своей страничке в сети instagram Ризатдинова опубликувала фото, на котором запечатлен один из самых страстных моментов танца.
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova
Поклонники гимнастки просто-таки засыпали ее восторженными комментариями и назвали “грязный танец” лучшим за все четыре эфира.
Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova
Результат голосования членов жюри, четвертый эфир Танцы со звездами 2019
Напомним, ранее Ризатдинова призналась в чувствах к партнеру по Танцы со звездами 2019. По словам гимнастки, она нашла на проекте настоящего друга.